El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Detenido por violencia de género en el Camino de Cantos

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

R. D. La Policía Local detuvo este jueves a un hombre por violencia de género. Fue a las 15.30 horas en el Camino de Cantos. El detenido fue un varón vecino de Avilés de 38 años, según informa el propio cuerpo de seguridad. Fue la propia víctima la que pudo llamar a la Policía para pedir su auxilio. Los agentes que llegaron a la zona pudieron recabar indicios suficientes con los que procedieron a la inmediata detención del hombre que fue llevado a las dependencias policiales para la confección del correspondiente atestado en el que se le acusa de un presunto delito de violencia de género.

En la última reunión de la comisión de coordinación de actuaciones contra este tipo de violencia se pudo comprobar que en Avilés hay 133 mujeres que cuentan con seguimiento policial de protección y ordenes de alejamiento dictadas judicialmente. De ellas, nueve tienen riesgo medio de agresión y el resto presentan riesgo bajo o no apreciado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jorge Martínez, vocalista de Ilegales, anuncia que padece cáncer
  2. 2 La Guardia Civil halló el cadáver de un hombre al acudir al atropello de tren a una vaca en Gijón
  3. 3 La jueza decreta secreto de sumario en la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella
  4. 4 Hallan muerto a un camionero en el polígono de Bankunión, en Gijón
  5. 5 La abogacía despide a Marta Felgueroso y Abel Díaz: «Con fe es más fácil afrontarlo»
  6. 6

    El jinete asturiano Sergio Álvarez Moya renuncia a competir con España
  7. 7

    Mata a dos israelíes el chófer de un camión de ayuda humanitaria
  8. 8 La Guardia Civil no halla evidencia de la presencia de dos encapuchados en Cuevas el día del crimen
  9. 9 Un saurópodo de más de 20 metros
  10. 10 Apedrean un autobús de TUA y le rompen una luna en el barrio de Buenavista

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Detenido por violencia de género en el Camino de Cantos