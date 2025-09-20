Detenido por violencia de género en el Camino de Cantos

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

R. D. La Policía Local detuvo este jueves a un hombre por violencia de género. Fue a las 15.30 horas en el Camino de Cantos. El detenido fue un varón vecino de Avilés de 38 años, según informa el propio cuerpo de seguridad. Fue la propia víctima la que pudo llamar a la Policía para pedir su auxilio. Los agentes que llegaron a la zona pudieron recabar indicios suficientes con los que procedieron a la inmediata detención del hombre que fue llevado a las dependencias policiales para la confección del correspondiente atestado en el que se le acusa de un presunto delito de violencia de género.

En la última reunión de la comisión de coordinación de actuaciones contra este tipo de violencia se pudo comprobar que en Avilés hay 133 mujeres que cuentan con seguimiento policial de protección y ordenes de alejamiento dictadas judicialmente. De ellas, nueve tienen riesgo medio de agresión y el resto presentan riesgo bajo o no apreciado.