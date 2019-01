Dos detenidos por alcoholemia después de 110 pruebas este fin de semana Control de la Policía Local en Versalles. / MARIETA Los dos conductores fueron sorprendidos conduciendo de forma anómala antes de realizarles el test YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Lunes, 21 enero 2019, 06:03

La Policía Local realizó el sábado y el domingo un total de 110 pruebas de alcoholemia en las que dos conductores fueron detenidos por un delito contra la seguridad vial al superar los 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, mientras que otros siete fueron denunciados por vía administrativa al no pasar de esa tasa.

Las dos detenciones se produjeron en la madrugada del domingo. El primero de ellos fue parado por una patrulla de la Policía Local a las 3.40 horas. Se trataba de J.D.F., de 40 años y vecino de Gozón, que fue sorprendido en la calle Ramón y Cajal donde se saltó un semáforo en rojo. El segundo de ellos fue detenido en la avenida de Cervantes a las 5.35 horas tras haber sido visto por los agentes de la Local conduciendo irregularmente, haciendo zig-zag. Se trataba de M.R.A., de 34 años y vecino de Avilés. Arrojó una tasa de 0,89 en la primera prueba y 0,87 en la segunda. Durante la madrugada del domingo otros dos conductores fueron denunciados en vía administrativa.

En la tarde del domingo, la Policía Local realizó un control de verificación de alcohol y drogas en Versalles en el que también denunció a otros cinco conductores en vía administrativa al arrojar un resultado positivo en alcoholemia sin llegar a superar el 0,60. En ese mismo control, además los agentes denunciaron a dos conductores por no llevar abrochado el cinturón de seguridad, dos ocupantes por no llevarlo tampoco, un menor por no llevar sistema de retención infantil y un vehículo por no haber pasado la ITV y carecer del seguro obligatorio.

Dos accidentes

Durante la jornada del domingo, se produjeron dos accidentes en distintos puntos de la ciudad en los que afortunadamente no hubo que lamentar heridos, pero sí que fueron aparatosos por los daños causados en los vehículos y las calles en las que se produjeron. El primero tuvo lugar sobre las siete y diez de la tarde a la altura del número 14 de la calle de La Amistad. Un vehículo salía de la zona estacionada y otro que circulaba se llevó su 'morro' por delante. El segundo tuvo lugar, minutos más tarde, a las 19.33 horas, en el entronque de la calle de El Carmen con Santa Apolonia. En este caso un turismo que circulaba por esta última calle se saltó el semáforo en rojo y el que bajaba de El Carmen se lo llevó por delante. La Policía Local tuvo que regular el tráfico en ambas calles mientras se retiraban los vehículos y los restos.