Los detenidos en La Carriona quedan en libertad con cargos y la menor a disposición de la Fiscalía Vista general de la calle Navarra en La Carriona, en la que se registró la batalla campal en la noche del pasado sábado. / MARIETA «Entraron sin orden judicial y a 'toletazos'», asegura la familia de los implicados en el altercado C. DEL RÍO AVILÉS. Martes, 4 diciembre 2018, 03:44

El juzgado de Instrucción y Primera Instancia Número 2 dejó ayer en libertad con cargos por atentado contra la autoridad a los cuatro adultos detenidos el domingo en La Carriona tras una batalla campal contra agentes de las policías local y nacional en el número 22 de la calle Navarra. El quinto, una menor de edad, tendrá que responder por estos hechos ante la Fiscalía de Menores. Ninguno de ellos declaró ayer ante el juez de guardia, que mantiene abiertas las diligencias previas.

Mientras los detenidos guardaban silencio, su familia lamentaba la actuación de la policía tras irrumpir en la fiesta que estaban organizado en su piso de la calle de Navarra en la medianoche del sábado. «No estábamos haciendo ruido. Una cosa es hacer ruido y otra es una fiesta. Estábamos de cumpleaños y solo había un poco de música», se defendieron antes de añadir que serían unas nueve personas en la vivienda en ese momento.

La Policía Local fue la primera en acercarse a la vivienda tras la llamada de algún vecino por los ruidos en el inmueble. El ruido bajó entonces, pero volvió a subir una vez que abandonaron el lugar. Los agentes volvieron una segunda vez, pero en esta ocasión acompañados por la Policía Nacional y fue en este momento cuando se desató una auténtica «batalla campal». Ayer, la familia de los detenidos, de etnia gitana, quiso aportar su versión y sin negar la violencia señalaron que esta había sido en sentido inverso, es decir, por parte de la policía a los asistentes a la «fiesta». «Entraron a la casa sin orden judicial y a 'toletazos'. A mi hermana, de dieciséis años, la cogieron del cuello y la arrastraron escaleras abajo», señalaba uno de ellos. La hermana, que según su tía «tiene un trauma», tiene previsto acudir al médico por el dolor de cuello. «Estoy asustada», acertaba a decir ayer en el exterior del juzgado.

«Ahora tenemos miedo a salir a la calle por la policía, porque entraron de repente y a mi hermana la cogieron de los pelos. ¿Creen que pueden hacer eso porque llevan uniforme», se preguntaba la hermana y tía de los detenidos, dos de los cuales cuentan con antecedentes penales.

Los hechos se produjeron en la medianoche del sábado en el número 22 de la calle Navarra, en La Carriona. Según los vecinos, la familia celebraba la visita de uno de sus integrantes que estaría disfrutando de un permiso penitenciario de fin de semana. Hablan de unas catorce personas en un vivienda con la música a todo volumen y con voces, gritos y palmas «por todas partes». Los vecinos, que se confiesan atemorizados por las amenazas que estos inquilinos habrían vertido con anterioridad contra ellos, llamaron a la Policía Local.

Según contaron a LA VOZ: «Vinieron dos coches. Los agentes picaron a la puerta, desconozco si les abrieron o no. Tampoco me atreví a mirar mucho, no vaya a ser». Momentáneamente el ruido procedente de la vivienda disminuyó, pero no duró mucho. «En cuanto se marchó la policía volvieron a poner la música a todo volumen, a dar palmas, a cantar y a gritar... Una cosa es contarlo y otra muy distinta padecerlo. El edificio retumbaba. Estamos hartos, llevamos así muchos años y no vemos solución», aseguró este testigo.

La Policía Local regresó tras una nueva llamada pero, según fuentes municipales, ante la agresividad que mostraba la familia gitana solicitaron refuerzos a la Policía Nacional. Se juntaron allí hasta cinco dotaciones. Todo habría sucedido de forma rápida y confusa. «Fue muy gorda». Los vecinos sostienen que la familia gitana se enfrentó violentamente a la policía, hasta el punto de que alguno de los agentes se habría visto obligado a empuñar su arma de fuego reglamentaria. «Se tiraban contra ellos, les insultaban, les amenazaban, intentaban golpearles... Mucho más tampoco sé porque decidí bajar la ventana y meterme en casa, no vaya a ser que la cosa fuese a peor y también por miedo a posibles represalias. Aquí vivimos con miedo», aseguró el vecino.

Cuando finalmente se decidió a entreabrir la persiana «vi que habían reducido a varios de ellos. Los metieron en los coches y se los llevaron, mientras que otros agentes se quedaron en la calle buscando algo. Miraban con linternas debajo de los coches. No sé qué, ni tampoco si lo encontraron». Poco después, los agentes dieron por finalizado el despliegue y la tranquilidad regresó a la zona.

Según fuentes municipales, el caos se desató cuando los agentes comprobaron que una de las personas -una mujer- que estaba en el domicilio incumplía de forma flagrante la orden de alejamiento de un residente en la misma calle, por lo que fue detenida. Entonces «sus familiares se abalanzaron sobre los agentes, llegando incluso a golpearlos».