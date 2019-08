Dos detenidos por conducir sin carné ni cinturón y saltarse un semáforo en rojo Imagen de archivo de un control de la Policía Local de Avilés / MARIETA L. V. AVILÉS. Lunes, 12 agosto 2019, 01:32

Conducir por Avilés sin haber obtenido nunca el pertinente carné empieza a ser una práctica habitual en las carreteras de la comarca, a tenor del incremento del número de denuncias de la Policía Local. Aunque no son necesariamente conductores avilesinos, ni siquiera de la comarca. El balance de la madrugada de ayer en la ciudad así lo refleja, con un ovetense de 28 años, J. I. V., detenido a las 04.38 horas en un control de alcohol y drogas en la calle de Ruiz Gómez. Conducía sin carné de conducir, permiso que no ha obtenido nunca. Además de ser denunciado por un delito contra la seguridad vial, también recibirá otra sanción, en este caso por no llevar puesto el cinturón de seguridad. También dio positivo en el control de alcoholemia al superar la tasa reglamentaria de alcohol (0,15 mg/l). Según fuentes judiciales, esa tasa se aplica a conductores con una antigüedad del permiso inferior a dos años o aquellos que conduzcan careciendo de permiso de conducir. La tasa que dio fue de 0,20 y 0,19 mg/l, por lo que fue denunciado con 500 euros.

Casi tres horas después, otro conductor, N. G. F., de 45 años y vecino de Laviana, también conducía sin carné, en su caso por el cruce de la calle del doctor Jiménez Díaz con Severo Ochoa. Se saltó un semáforo en rojo, lo que fue detectado por una patrulla de la Policía Local de Avilés.

Entre medias, a las 05.20 horas, otro conductor, este sí avilesino de 54 años de edad, fue detenido por dar positivo en un control de alcoholemia. En primera instancia arrojó un valor de 0,72, que bajó posteriormente a 0,69, casi el triple del máximo permitido.