Detenidos dos conductores que no tenían carné en vigor

La Policía Local detuvo en la madrugada del miércoles a dos conductores que fueron sorprendidos al volante de sus coches sin carné en vigor. Al primero le dio el alto una patrulla de la Policía Nacional sobre las dos y veinticinco de la madruga y después fue la Policía Local la que realizó la tramitación. El conductor, de 37 años y vecino de Avilés, fue denunciado por no haber realizado el curso de reeducación vial después de haber cumplido una pena de privación de permiso de conducir inferior a dos años, lo que se entiende como no tener carné en vigor, y también porque el coche no tenía la ITV pasada. Además, realizado el test de alcoholemia, arrojó un resultado de 0,78 y 0,80 por lo que también fue denunciado.

La segunda conductora, esta sin carné por no habérselo sacado nunca, fue detenida en la calle Llano Ponte sobre las cuatro menos diez de la madrugada. Se trata de una joven de 21 años y vecina de Oviedo. Además de no tener el permiso de conducir, el coche que llevaba no tenía seguro, por lo que fue inmovilizado. La Policía Local también realizó en la madrugada del miércoles dos controles de alcohol y drogas en los que denunció a dos conductores en vía administrativa.