Dos detenidos esta madrugada en Avilés por conducir sin carné Una de las rotondas de acceso al Parque Empresarial Principado de Asturias. / Marieta El primero fue sorprendido a la altura del PEPA y dio positivo en alcohol, la segunda en Llano Ponte y además no tenía seguro del coche YOLANDA DE LUIS Avilés Miércoles, 12 junio 2019, 09:27

La Policía Local detuvo esta madrugada a dos conductores al ser sorprendidos sin carné. El primero, sobre las dos y veinticinco de la madrugada en la carretera de Luanco a la altura del Parque Empresarial Principado de Asturias y la segunda en la calle Llano Ponte. Fue una patrulla de la Policía Nacional la que le dio el alto al primer detenido y después fue la Policía Local la que realizó la tramitación.

El conductor, de 37 años y vecino de Avilés, fue denunciado por no haber realizado curso de reeducación vial después de haber cumplido una pena de privación de permiso de conducir inferior a dos años, lo que se entiende como no tener carné en vigor, y también por no haber presentado el vehículo que conducía a la inspección técnica en el plazo debido. Además, realizado el tets de alcoholemia, arrojó un resultado de 0,78 y 0,80 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, por lo que se le sumó un delito más a los anteriores.

Dos horas más tarde, sobre las cuatro menos diez de la madrugada, agentes de la Policía Local detuvieron por un delito contra la seguridad vial a una joven, de 21 años y vecina de Oviedo, que conducía un turismo por la calle Llano Ponte sin haber obtenido nunca el permiso de conducir. Además, fue denunciada por circular con el vehículo sin tener el seguro obligatorio, por lo que el coche fue inmovilizado en el depósito de vehículos municipal de Las Meanas.

Por otro lado, la Policía Local estableció dos controles entre las 0.15 horas y las dos de la madrugada en distintos puntos de la villa. En ellos fueron denunciados dos conductores en vía administrativa por conducir con una tasa del alcohol superior a la reglamentaria pero sin superar los 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.