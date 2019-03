Dos detenidos y trece denunciados en un control de la Policía Local de Avilés Los agentes descubrieron a seis menores sin el adecuado sistema de retención LVA Lunes, 11 marzo 2019, 23:48

La Policía Local de Avilés detuvo ayer a dos conductores y pilló a diez personas sin cinturón, además de denunciar a otros tres conductores por circular sin la ITV en vigor. Dentro de la campaña establecida por la Dirección General de Trafico para el control de cinturones y sistemas de retención infantil se estableció un control de la calle de la Amistad, siendo denunciados dos conductores por no llevar abrochado el cinturón de seguridad y dos ocupantes por no llevar abrochado el cinturón de seguridad, seis menores de edad y de 1,35 de estatura por viajar en los asientos traseros sin llevar el adecuado sistema de retención. También fueron denunciados dos vehículos por no haber presentado el vehículo a la inspección técnica en el plazo debido y otro por circular con la inspección técnica desfavorable.

En el mismo control fue detenido por un delito contra la seguridad vial, por conducir el vehículo sin haber obtenido nunca permiso de conducción. J.M.G.F., de 63 años y vecino de Avilés, conducía un turismo marca Peugeot, modelo 2008. Un segundo conductor fue detenido por un delito contra la seguridad vial por conducir ebrio. J.E.B.F., de 50 años y también vecino de Avilés que conducía arrojó una tasa de 1,06 miligramos, más de cautro veces superior a lo permitido.

Accidente

Ayer por la tarde se registó además un accidente en la calle Metalúrgicos del PEPA. Sucedió poco después de las seis de la tarde, cuando un hombre de 39 años y resdencia en Bulgaria no repsetó la señal de ceda el paso al entrar en la glorieta y colisionó con un avilesino de la misma edad, resultando herido leve el primero.