Detienen a un ladrón cuando robaba la recaudación de un bar de Puerta de la Villa

La Policía pilló 'in fraganti' a un ladrón mientras robaba en un bar de Puerta de la Villa, el Bulevar Sport. El caco había entrado el local y forzado la máquina tragaperras con la intención de fugarse con el dinero de su interior. Algo que no pudo hacer gracias a la alarma del establecimiento, que cuenta con sistema de expulsión de humo.

Este método nubló la visión del ladrón, que no pudo huir del bar. Todo se quedó en un intento frustrado, que comenzó a las cinco de la madrugada. Para acceder al interior del local reventó uno de los ventanales. No es la primera vez que esto sucede, hace escasos días los cacos utilizaban el mismo método para llevarse varios décimos de la Lotería del Niño que vendían en el establecimiento. «No fue la misma luna que la otra vez, esta vez entraron por otra, pero el destrozo es el mismo», destacaba ayer una de las dueñas del bar.

El Bulevar Sport cuenta con cristales de seguridad, aunque estos no pudieron evitar el envite del ladrón, que llegó a colarse en el interior. «Saltó la alarma y con ella el humo. Esta vez surtió efecto y cuando llegó mi socia y la Policía pudieron pillarle aquí», comentó la propietaria, que lamentó tener que volver a pasar por lo mismo en menos de un mes.

«Esto seguirá igual hasta que no pongan más vigilancia por las calles que disuada a los ladrones. Nosotros tenemos varios dispositivos de seguridad, como las lunas o la alarma, pero a la vista está que no surten efecto», comentó a la vez que, con ironía, afirmó que «es más fácil dejar el local abierto, las ventanas y todo y que entren a su gusto, al menos así no causan destrozos como han estado haciendo».

En el anterior robo, sucedido en diciembre, los ladrones huyeron rápidamente y no pudieron forzar las máquinas, pero si sustraer los décimos por valor de cien euros.