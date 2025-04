«Detrás de una actuación urbanística en Avilés hay un porqué y es la salud»

La movilidad sostenible y los carriles-bici pendientes de habilitar en la ciudad

Se habló de contaminación, de tráfico, de ruido..., pero la limitación del tiempo por ponente no permitió profundizar en algunas inquietudes como la movilidad sostenible que al fin de la mesa sobre 'Urbanismo y salud' verbalizó el público. ¿Por qué ha quedado aparcada la construcción de un carril bici? preguntó una asistente, que además remató añadiendo que es una tema que «sale cada elección y no me creo tenga un costo tan enorme» como para descartarlo.

El concejal de Servicios Urbanos, Movilidad, Medio Ambiente y Participación, Pelayo García, señaló que había sido uno de los debates mandato anterior era conectar La Carriona-Miranda con Los Llaos y «se construyó el carril bici». Respecto al del puerto, que está recogido en el Plan de Movilidad Urbana, «se está trabajando el encaje». Porque, como recordó la interviniente, tras la reforma del paseo de la ría se eliminó el carril bici que había y ahora en cambio hay una acera de trece metros por la que no se puede pasar en bicicleta.

«Hoy en día no se tienen en cuenta actuaciones sin carril bici», aseguró el concejal, que de hecho se refirió a la intervención urbanística en marcha en la calle de Río San Martín, que contempla un carril bici, para avalar su afirmación. Además, «desde que velocidad genérica se sitúa en 30 kilómetros por hora, por más que haya incumplimientos», es más fácil de llevar a cabo y de ser asumido por el resto de los conductores. Sin embargo, dio a entender que no habrá red de carril bici en toda la ciudad porque «hay determinadas vías que no son de titularidad municipal», por ejemplo, la calle de Gutiérrez Herrero o la avenida de los Telares. «Si fueran de titularidad municipal sería relativamente sencillo hacerlo», aseguró.