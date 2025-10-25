«Cuando se diagnostica un cáncer, lo que menos se piensa es en el deporte» Expertos y fisioterapeutas debaten sobre los beneficios del deporte como parte de la mayoría de tratamientos de pacientes oncológicos

Los pacientes con cáncer que realizan ejercicio físico tienen un 20% más de supervivencia que aquellos que no lo hacen. El dato, «suficientemente grueso como para que la información llegue de manera más intensa», es una de las conclusiones sacadas del estudio de la Sociedad Española de Oncología Médica que ayer se puso de manifiesto en la primera edición de las jornadas ‘Ejercicio y Cáncer’, celebradas para visibilizar los beneficios del deporte en pacientes oncológicos.

Raquel García es una de las fisioterapeutas que se encuentran detrás de la organización de estas primeras jornadas, nacidas para poner en valor que el ejercicio también forma parte del tratamiento de estos pacientes, una información que no siempre llega por parte de los profesionales.

«Varios de nosotros somos colaboradores de la Sociedad Española contra el Cáncer y muchas veces cuesta llenar los grupos gratuitos de ejercicio porque no hay demanda, porque los pacientes no tienen esta información», destaca García, que señala, además, que «el paciente cuando recibe un diagnóstico de cáncer lo que menos piensa a veces es en empezar a moverse», por lo que resulta fundamental pautarlo como parte del tratamiento.

Unos 150 minutos de ejercicio aeróbico moderado semanal y, al menos, dos sesiones a la semana de ejercicios de fuerza es lo que se recomienda para estos pacientes. No obstante, los profesionales destacan que todo ejercicio debe adecuarse al paciente, ya que «hay pacientes que al principio están muy desacondicionados, entonces cualquier movimiento cuenta».

Entre los beneficios se encuentra la mejora de la fatiga derivada del cáncer, la mejora de la salud mental y la prevención de linfedema en casos concretos como el cáncer de mama.