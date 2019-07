Oro con diagnóstico avilesino José Antonio Rodas, con la camiseta de la selección, muestra la medalla de oro del Europeo. / O. ANTUÑA El médico José Antonio Rodas celebró junto a los futbolistas de la Selección Masculina de Fútbol Sub-21 el título de la Eurocopa C. DEL RÍO AVILÉS. Viernes, 5 julio 2019, 06:58

José Antonio Rodas está de vacaciones y de resaca. La dulce resaca de volver a casa con la medalla de oro de la Eurocopa Sub-21 y la clasificación para las Olimpiadas de Tokio en 2020 en el bolsillo. El médico de la selección masculina de fútbol está tan contento como sus deportistas y sorprendido por el reconocimiento que tiene en su ciudad natal. «Según llegué de Italia, vestido con un chandal negro, unos niños que estaban en la calle comenzaron a gritar mi nombre y a felicitarme» y él no daba crédito. Sospechaba la repercusión de la presea por los más de doscientos mensajes que tenía en su teléfono móvil, pero no esperaba que unos críos reconocieran a un miembro de ese grupo de profesionales que está detrás de los astros del fútbol para que estos brillen sin sombra alguna.

Rodas es el responsable del equipo médico de la Selección Masculina de Fútbol Sub-21, integrado por tres fisioterapeutas, dos preparadores físicos y un readaptador. La jefa de la unidad está en Madrid y él se encarga 'in situ' de coordinar el diagnóstico, el tratamiento y la reincorporación de los futbolistas al campo de juego. Además de pautar su alimentación y recordarles la importancia de hidratarse bien en situaciones de calor como la sufrida en Italia durante la segunda quincena de junio, con una media de treinta grados centígrados. «Ellos ya saben lo que deben comer y nosotros les ofrecemos una amplia gama de productos para que monten su propia dieta». En esta fase de competición, el mayor peso del plato recae en los carbohidratos, lo de siempre: pasta, arroz y patata cocida. El resto corre a cuenta de carnes y pescados a la plancha y gazpacho. Cada día, a primera hora, pasan por la báscula «porque una pérdida de peso es un signo de alarma y de deshidratación» y la preocupación llegó a tal punto en este Europeo que en un desplazamiento en autobús a Polonia se llevaron doscientos litros de agua y bebidas isotónicas para los veintitrés jugadores.

Médico de la mutualidad de futbolistas del Principado, José Antonio Rodas destaca la buena relación con los clubes de los jugadores. «Los futbolistas son de los clubes y nosotros los tenemos que mantener sanos. Queremos que ganen y que se promocionen, pero sin forzarlos. Siempre tenemos en cuenta su calendario deportivo», aclara el doctor tras un vaivén de emociones en los quince días de expedición. Los peores momentos, dado su papel en el equipo, fueron las lesiones de Fabián y Martín Aguirregabiria y el esguince de Mikel Oyarzabal. «El primero en ser informado del problema del jugador tras el seleccionador es siempre su club y procuramos no facilitar demasiada información a los medios porque no queremos dar pistas a los rivales sobre nuestro estado de forma», indica Rodas. En estos casos, el médico sufre y vive la impotencia del futbolista, pero prevalece su condición de adulto. «Nosotros somos un cuerpo auxiliar y tenemos que transmitir optimismo. No podemos caer en el desánimo», advierte.

El mejor momento de la expedición fue, sin duda, la final. «Las emociones se quedarán siempre en mi memoria. Cuando ganamos el partido me quedé clavado al asiento y me acordé de los que no están, de mis padres y de mi hermano. Tuvieron que venir a buscarme para celebrarlo con el resto del grupo porque yo estaba llorando». Porque si algo destaca Rodas de la selección es el buen ambiente que se respira en ella. «Es una piña», resume.

El médico avilesino disfrutará ahora de unos días de vacaciones antes de regresar a su consulta y a preparar en septiembre la fase clasificatoria para el próximo Europeo con una nueva generación. Y a un año vista, Tokio, una experiencia muy deseada por todo el equipo que Rodas agradece a Maximino Martínez Suárez, presidente de la Federación Asturiana de Fútbol «Si estoy aquí es porque siempre me ha apoyado y avalado mi trabajo. Él presentó mi currículum», reconoce.