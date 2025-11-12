«El diagnóstico de Inma nos ha llenado de esperanza»

Fernando Del Busto Avilés Miércoles, 12 de noviembre 2025, 22:51 Comenta Compartir

En la actualidad, unas 100.000 personas en todo el planeta tiene el diagnóstico de síndrome de Renu; de ellos, una niña avilesina: Inma Menor Arias, llenó esta tarde el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS con su luz y la ilusión de sus padres, Santy y Cristina, que, junto con Aida Blanco y Eduardo Fonseca, la han transformado en un libro: 'Inma y la luz de las estrellas' y que esta tarde se presentó en Avilés.

El libro nació originariamente para buscar fondos para cubrir las terapias que necesita Inma. Sin embargo, desde la presentación la historia ha evolucionado de una manera que nadie esperaba y para bien. Entre ellos, poder conocer el diagnóstico. «Nos llena de esperanza, porque ya sabemos lo que tiene. Conocemos otros casos y sabemos lo que han logrado. Hay una niña que sabe leer, pues vamos a intentarlo», explican los padres.

De hecho, la promoción por redes sociales permitió que una asociación barcelonesa contactase con ellos. Recientemente han estado en Barcelona conociendo a otras familias y viendo posibles tratamientos y terapias para su hija.

La recepción del libro ha superado las mejores expectativas. Santy desveló que su primera idea era una edición de 250 ejemplares, pero arriesgaron llegando a 500, vendidos en el fin de semana de su presentación en Las Vegas. Ya han agotado tres ediciones, incluyendo en desde la segunda el diagnóstico e información sobre el síndrome de Renu.

«La primera versión era muy realista»

Eduardo Fonseca fue el encargado de lanzar la idea, escribiendo un primer borrador del cuento que, posteriormente, ilustraría Aida Blanco. «La primera versión era muy realista y se cambiaron detalles para dar más peso a la imaginación».

Y es que «el día a día de Inma es muy complejo», explicó Cristina. Las clases se deben combinar con terapias diarias y resulta un gran esfuerzo para toda la familia. Así que se optó por subrayar toda la magia e ilusión que contagia Inma. En Las Vegas se ha convertido en una estrella. «En el parque se me acercaron niñas de 7 años para saludarla y me dijeron que habían leído el cuento y sabía que iba bien», desveló Cristina Arias. También contó contra anécdota del Colegio de Las Vegas, donde actualmente estudia. «En una clase están aprendiendo las letras y la profesora preguntó por una palabra que empezase por i. Empezaron a decir Inma, Inma y todos acabaron haciendo dibujos de ella», comentó Arias.

El proyecto permitió que Cristina Arias se reencontrase con Aida Blanco, una amiga de la universidad que asumió el reto de ilustrar la obra. No buscó un estilo realista, aunque tenía claro desde el principio que Inma era la protagonista. «Busqué su esencia, me fijé en sus posturas corporales», explicó.

La educación de Inma también ha obligado a sus padres a tomar decisiones complicadas. Al terminar educación infantil se les ofrecía la posibilidad de ir a un Centro de Educación Especial, pero optaron por el Colegio de Las Vegas. «A Inma le encantan los niños y está muy estimulada. Además, tenemos a unos profesores y personal de apoyo terapéutico que se vuelcan, como sucedió en Infantil, estamos muy agradecidos», destacan los progenitores.

El único elemento de crítica es hacia el gobierno regional, ya que Asturias es una de las tres comunidades españolas donde la Atención Temprana cesa a los tres años años, cuando pasan a ser escolarizados. En la mayoría de España sigue hasta los seis años. «Es una edad muy importante por su plasticidad cerebral y capacidad de aprender», explicó Cristina Suárez, «en Atención Temprana trabajaban logopedas, personal especializado. La Junta General del Principado aprobó que desde 2026 se extenderá hasta los seis años y esperemos que se aplique. Nosotros hemos tenido recursos para afrontarlo, pero hay familias que no», denunció Cristina Arias.