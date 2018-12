Dibujos por el futuro de la industria Los dos ganadores en primera fila con el comité de empresa detrás, la alcaldesa, la concejala de Educación y el director del Museo de Historia Urbana. / MARIETA Alumnos del Sabugo y el Apolinar ganan el concurso convocado por el comité de Alcoa C. R. AVILÉS. Sábado, 22 diciembre 2018, 01:58

Gael Rodríguez Vilaseco, alumno de 5º en el colegio público Sabugo, y Laura Macías Gómez, estudiante de 6º en el Apolinar García Hevia, son los ganadores del concurso de dibujo 'La industria en mi ciudad', organizado por el comité de empresa de Alcoa y la concejalía de Educación y que ayer entregó sus premios en el salón de recepciones de Ayuntamiento de Avilés. El tercer premio al centro que más dibujos envió fue para el colegio público Quirinal, recogido por su directora Julia Fernández Peña. «No quiero quitar méritos al resto, en realidad nosotros somos los que más alumnos tenemos», reconoció.

José Manuel Gómez de la Uz, presidente del comité de empresa, agradeció la participación de los colegios y animó a pensar «en la industria como el futuro» porque «es la que hace que hoy tengamos lo que tenemos en Avilés». Sorprendido por tomar la palabra en un foro muy diferente a los asamblearios o empresariales, calificó la recepción como «muy grata» y felicitó a los participantes por unos dibujos «muy guapos y con mucha intención».

La alcaldesa Mariví Monteserín aseguró que la convocatoria del concurso «significa que Alcoa somos todo y nos afecta a todos y cada uno más allá de la comarca». Señaló, además, que la «realidad educativa está impregnada por la realidad de la comarca» y «lo menos que podemos decirles es que no estáis solos». «Deseamos y trabajamos para que todo llegue a feliz término», remató.

El dibujo del alumno del colegio Sabugo formará parte de la exposición del centenario

Previamente la concejala de Educación, Yolanda Alonso, había ensalzado a la «solidaria» comunidad educativa de Avilés y recordó que la «vida industrial forma parte de la ciudad».

En el concurso se recibieron 349 trabajos de once centros de la ciudad, 149 de ellos del colegio Quirinal. El segundo que más envió fue el Palacio Valdés con 36 y tercero el de Villalegre, con 33. De entre todos ellos, los premiados por el jurado fueron los de Gael Rodríguez y el de Laura Macías. Ambos serán cedidos al Museo de la Historia Urbana de Avilés, pero antes el de él, en calidad de primer premio, formará parte de la exposición que con motivo del centenario del colegio de Sabugo se inaugurará el día 10 de enero.

Gael Rodríguez, que ayer acudió a recoger el premio un poco acatarrado, tiene pensado gastar los 120 euros para material escolar en juguetes. Con un padre que trabaja en Arcelor, al chaval no le resulta ni desconocida ni indiferente la problemática de Alcoa. «Fui con mi madre a la manifestación y gritamos 'Alcoa no se cierra'», explicó animado por la directora y jefa de estudios del colegio de Sabugo y por su padre, que fue quien se chivó de que la madre le había dado alguna idea para el dibujo.

Laura Macías, que no es la primera vez que gana un premio en un concurso de dibujo, tenía claro que quería plasmar «algo que representara muy bien a Avilés» para lo que también contó con un poco de inspiración paterna. En su dibujo no faltó el Niemeyer y una humeante industria junto a los logos de las principales siderurgias. Al contrario que Gael, ella aún no sabe a qué dedicar el premio de ochenta euros en material educativo.