Somos e IU dicen que no se está considerando la 'opción Balbín' en el estudio del plan de vías Denuncian que se incumple el acuerdo plenario porque no se hará un análisis conjunto del soterramiento de trenes y de la arteria del Puerto E. F. AVILÉS. Domingo, 18 noviembre 2018, 07:11

Los grupos municipales de Somos e Izquierda Unida en Avilés aseguran que el Ministerio de Fomento no está considerando la alternativa presentada por los arquitectos Balbín para la ronda portuaria a pesar de que «la corporación municipal aprobó por mayoría absoluta solicitar a Fomento y al Principado incluir en el estudio sobre la carretera del Puerto de Avilés la alternativa del soterramiento de la carretera paralela al margen izquierdo de la ría». Según manifiestan estas formaciones, la alternativa del soterramiento propuesta por los arquitectos Balbín consiste «en utilizar la caja para el soterramiento de la línea de ferrocarril, por tanto su estudio debería ser conjunto con el plan de vías».

IU y Somos afirman que en su día, el Ayuntamiento «debió solicitar un cambio en el protocolo firmado con el Ministerio para dar cumplimiento al acuerdo plenario», pero «el gobierno local comunicó el acuerdo al Principado pero no al Ministerio».

IU y Somos advierten de que al no cambiarse el protocolo «ahora el Ministro de Fomento propone sacar ya a licitación el estudio informativo del plan de vías y dejar para más adelante el de la carretera que tiene que dar acceso al puerto. Eso quiere decir que el plan Balbín no se está considerando y que en los pliegos de consideraciones técnicas, que según el ministro ya están listos, no está incorporado el estudio de la ampliación de caja del falso túnel para permitir la solución conjunta ni las conexiones de ese túnel con la arteria portuaria». También destacan que si el estudio técnico del plan de vías no incorpora la alternativa Balbín, «difícilmente se podrá hacer un buen estudio posterior para la carretera del Puerto porque la esencia de la propuesta es, precisamente, usar el plan de vías».

Y añaden que «aunque Huerga pidió al ministro que publicase los pliegos del plan de vías y los de ronda portuaria de forma simultánea, las palabras de Ábalos dejan claro que el Ministerio no considera que entre ambos estudios haya conexiones y estudian los dos grandes problemas de infraestructuras de Avilés de manera independiente».