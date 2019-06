Diecisiete bajas en la Corporación Unos ediles no han sido reelegidos y otros abandonan la política por voluntad propia | Luis Ramón Fernández Huerga y Constantino Álvarez dicen adiós tras veinte años consecutivos como concejales en Avilés J. F. GALÁN AVILÉS. Domingo, 2 junio 2019, 02:09

Serán muchas las caras nuevas que el próximo día 15, fecha en la que están llamadas a constituirse todas las corporaciones municipales, se sentarán en el salón municipal de plenos. En concreto diecisiete, tantos como los que la víspera dirán adiós o quizá hasta luego a su etapa como concejales en el Consistorio. Por tanto solo repiten ocho, cinco de ellos del PSOE: la alcaldesa, Mariví Monteserín, que con toda seguridad revalidará el cargo, y Manuel Campa, Yolanda Alonso, Raúl Marquínez y Raquel Ruiz. Los otros tres son Primitivo Abella y Llarina González, ex de Somos e Izquierda Unida, integrados ahora en Cambia Avilés, y Carmen Pérez Soberón, de Ciudadanos.

Entre los que se van figuran los dos más veteranos, Luis Ramón Fernández Huerga y Constantino Álvarez, veinte años como concejales. Pieza clave en los cinco gobiernos socialistas que han llevado la batuta de la Corporación desde 1999, Fernández Huerga fue concejal de casi todo, desde Juventud a Deportes, Bomberos o Disciplina Urbanística, y desde 2012 es el portavoz municipal y el secretario general de la agrupación local del PSOE. Se va a la Junta General del Principado.

«Me marcho con la satisfacción de haber sido partícipe de los distintos equipos de gobierno que han impulsado los muchos cambios que ha experimentado la ciudad a lo largo de estos veinte años», en los que ha trabajado con tres alcaldes, Santiago Rodríguez Vega, Pilar Varela y Mariví Monteserín. Guarda especial buen recuerdo de su etapa al frente del área de Deportes, «dos años en los que conocí a mucha gente muy positiva con la que mantengo una relación de amistad», y admite que, «como no podía ser de otra manera», se lleva alguna espina clavada. «Hemos sacado adelante muchos proyectos, pero otros se han quedado en el camino». Dentro del bloque socialista hay otras dos bajas, Ana Hevia, cuya anterior empresa ha cerrado, y Miguel Ángel García Balbuena, que prosigue su actividad como autónomo, que no abandonó.

Si Fernández Huerga siempre ha sido concejal de gobierno, Constantino Álvarez no ha conocido otra cosa que la bancada de la oposición, diecinueve años como concejal del PP y uno, tras su ruptura con su partido de siempre, como no adscrito. «Lo único que lamento es que no me ha tocado gobernar». Se siente especialmente satisfecho «de haber participado en el debate de revisión del PGOU, cinco años en los que hice una especie de master en urbanismo, y también de estos últimos años, en los que me he dedicado a los temas relacionados con bienestar social, siempre con gran colaboración por parte de Yolanda Alonso», la concejala del área.

Una vez cese como concejal, se dedicará a «disfrutar de mi jubilación -era empresario ganadero- y a colaborar con UCIN, formación política en la que se integró tras su ruptura con el PP. Le acompañaron Alfonso Araujo y Francisco José Zarracina, quienes también se quedan fuera de la Corporación.

Luis Ramón Fernández Huerga y Constantino Álvarez estaban liberados, es decir, eran concejales con sueldo, condición que en la última Corporación también ostentaban Ana Hevia (PSOE), Carmen Conde (IU), Yolanda Suárez, Xune Elipe (Somos), Carlos Rodríguez de la Torre y Ana Bretón, ambos del PP. Ninguno de ellos seguirá.

De la Torre, el portavoz popular, recupera a tiempo completo su trabajo como coordinador de la Cámara de Comercio de Oviedo. Su experiencia como político ha sido efímera, un mandato. «Me voy con la misma naturalidad con la que entré. Han sido cuatro años muy intensos en los que se han sucedido satisfacciones e insatisfacciones. No me ha quedado otro remedio que lidiar con situaciones que no deseaba, pero hay que aceptar lo que viene, tanto si te gusta como si no, asegura». Bretón, por su parte, también volverá a dedicar por entero su actividad laboral a Adecco, empresa en la que ya trabajaba antes de entrar en política.

Renovación total en el PP

También se va Reyes Hurlé, completando así la total renovación del PP. Ninguno de los seis concejales que consiguió en 2015 formarán parte de la nueva Corporación, si bien Hurlé sigue en política. Es la número dos de la lista regional del PP, secretaria general de Nuevas Generaciones, miembro del Comité Ejecutivo Nacional y trabaja como asesora del grupo parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados.

Diplomada en Gestión Pública, Yolanda Suárez trabajaba como limpiadora en la escuela infantil de Jardín de Cantos y se debate entre reintegrarse a tal ocupación o entregarse por completo a los estudios. Elipe, por su parte, es Graduado Social y una vez cese como concejal liberado se volverá a dedicar a lo que hacía hasta que hace cuatro años entró en política, trabajar como autónomo en una empresa de producción audiovisual.

Salcines, el portavoz municipal de Somos Avilés, es otro de los que lo deja. Licenciado en Historia, es profesor interino en el instituto de Aramo de Oviedo.