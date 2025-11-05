Diego Baeza recibe el premio de la Cadena SER de Avilés: «Reconoce el trabajo, el esfuerzo y la constancia» «Quiero decir que estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho, pero más orgulloso de lo que está por venir. Creo que todos lo vamos a vivir y que esperemos que sea lo antes posible»

El pasado mayo el Real Avilés llevó a cabo una gesta histórica con un ascenso a Primera RFEF que ha ilusionado a toda una ciudad y que consolida una racha ascendente que su presidente, Diego Baeza, inició hace ya seis años cuando se hizo con las riendas de un club que arrastraba una sombra de dudas y decepciones. Esta nueva etapa se merece el reconocimiento de todos los avilesinos, pero también de entidades como la Cadena SER que ayer hizo entrega al decano del fútbol asturiano de su premio 'Avilés Ciudad de Vanguardia'.

El propio Diego Baeza fue el encargado de recoger el galardón de manos del director regional de la SER en Asturias, Pablo González-Palacios. El presidente del Real Avilés estuvo arropado por gran parte de su equipo, al que dirigió en primer lugar unas sinceras palabras de agradecimiento. «Una parte de este premio es vuestra porque sin vosotros sería imposible lo que hemos logrado», agradeció Baeza a sus compañeros de fatigas en este proyecto.

«Estoy nervioso porque uno nunca se acostumbra a estas cosas. Creo que este premio es la recompensa al trabajo, al esfuerzo y, sobre todo, a la constancia. Cuando llegué hace seis años, me marqué el objetivo de recuperar la pasión a un club de fútbol y, sobre todo, a una ciudad, a una comarca y a mi tierra, Asturias», confesó emocionado Baeza en un discurso breve, pero cargado de sentimiento.

El presidente del Real Avilés aprovechó la presencia en el acto de todos los alcaldes de la comarca, pero especialmente del de Corvera, Iván Fernández, al que dedicó una parte de su discurso para agradecerle su participación en el proceso administrativo que esta misma semana desembocó en la compra por parte del propio Baeza de los terrenos municipales de Truyés donde se proyecta la construcción de la nueva ciudad deportiva del Real Avilés. «Gracias, Iván, mucho de la ciudad deportiva tiene que ver por ti y te lo agradezco públicamente», señaló.

En esta línea, el presidente del club avilesino también hizo referencias a este y otros proyectos de futuro que ya ilusionan a a la afición. «Quiero decir que estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho, pero más orgulloso de lo que está por venir. Creo que todos lo vamos a vivir y que esperemos que sea lo antes posible».

Por parte de los anfitriones tomaron la palabra Josu Alonso, responsable de la SER en Avilés, y el director de SER Deportivos Gijón, David González, que además de tener palabras de enhorabuena al Real Avilés también puso en valor la importancia de la villa en el contexto asturiano. «Avilés es referente en muchos sentidos, pero hay pocas cosas que pongan tanto en el mapa a una ciudad, a una comarca, como su equipo de fútbol. Por eso es más que un éxito deportivo porque cuando el equipo asciende, Avilés también asciende», destacó González.

