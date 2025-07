Diez negocios se adhieren a la red de establecimientos 'Avilés sin gluten'

Cristina Del Río Avilés Lunes, 7 de julio 2025, 19:19 Comenta Compartir

Salir a comer por fuera siendo celíaco es un reto mayúsculo y la experiencia suele ir precedida de un montón de preguntas. ¿Lleva harina? ¿De qué tipo? ¿Tenéis cerveza sin gluten? Porque es el gluten, una proteína presente en cereales como el trigo, la cebada y el centeno y también de sus derivados, lo que altera a un intestino delgado dañado. Encontrar lugares seguros donde comprar los productos alimentarios adecuados y en los que no haya contaminación cruzada es el objetivo de la avilesina Eugenia Téllez y de la asociación 'Viviendo sin gluten', que se han aliado junto al Ayuntamiento de Avilés para formar a una serie de establecimientos que se han apuntado a esta iniciativa.

«Desde mi cuenta @asturceliaca trato de divulgar sobre esta enfermedad y también implicar a las administraciones. Estoy muy satisfecha con la respuesta y pongo mucho en valor que un establecimiento de hostelería, que no tiene la obligación de hacerlo, dé un paso que le complica la gestión de su cocina para hacernos la vida más fácil», resume Téllez.

Esos restaurantes en Avilés han sido el Jose's, El Chigre, El Rinconín, el Hotel Palacio de Avilés, La Competencia y Casa Lin. Aparte están las Carnicerías Palacio Valdés y Estrella, la panadería Baker's y El Goloso. Ángel Loiro, del Jose's, quiso realizar la formación porque en los muchos años que lleva en la restauración ha visto la necesidad de atender a los clientes que sufren esta enfermedad. «Intentábamos evitar la contaminación cruzada usando cuchillos y freidoras diferentes, pero nunca llegas a saberlo todo y esta formación nos ha venido muy bien. Solo tenemos que hacer cuatro ajustes», explica.

En la misma línea, Ana Menéndez, de El Chigre y El Rinconín, advierte que «no podemos jugar con la salud de la gente» y aunque ya tenían la carta sin gluten quisieron llevar a cabo la formación sobre todo pensando en el personal de barra. «No es lo mismo que se lo diga yo a que se lo diga otra persona», afirma Ana. Todo lo que tienen en su carta es con harinas sin gluten y «ningún cliente nota nada porque el producto es bueno y la harina de maíz se ha utilizado siempre en Asturias». «Aquí lo que no tenemos son opciones sin gluten, bueno solo el pan y está separado», señala.

Myriam y Berna, de la Carnicería Palacio Valdés, empezaron a empanar algunos filetes y cachopos sin gluten porque la hermana de ella es celíaca. «Aunque ya lo hacíamos quisimos hacer la formación porque nunca está de más» y, al igual que la hostelera, recalca que «sabe todo igual».

No es lo habitual pero también quiso pertenecer a esta red el Kiosko El Goloso. Su dueña Susana López tiene muchos clientes celíacos y ya sabe cómo lo tiene que hacer, pero en esta formación le dieron algunas nociones sobre estabilizantes que no conocía. «Normalmente pueden coger cosas envasadas y en las que son a granel, como no puedo controlar la contaminación cruzada porque los clientes cambian las pinzas de lugar, yo me pongo guantes y saco bolsas del almacén», de todas formas asegura que cada vez son más las marcas comerciales que evitan el gluten en sus productos.

