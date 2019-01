Dos de cada diez niños de la comarca de Avilés nunca van al dentista Revisión odontológica en el Centro de Salud de Llano Ponte. / MARIETA Los menores del Área III son los que menos veces al día se lavan los dientes de Asturias, según la segunda Encuesta de Salud Infantil del Sespa EVA FANJUL AVILÉS. Lunes, 14 enero 2019, 06:10

El 20,1 % de los menores de 15 años del Área Sanitaria III nunca ha ido al dentista. Además, dentro del ámbito regional, los niños de esta comarca son los que menos veces al día se cepillan los dientes. En concreto, el 27, 1 % de los menores del área de Avilés utilizan el cepillo y la pasta dentífrica una sola vez al día. Un 66,4% lo hace dos o más veces diarias, un dato sensiblemente inferior a los observados en otras zonas de Asturias, que van desde el 71,7 %, del Área VIII (Langreo), al 93,7% del Área VII (Mieres).

A la luz de estos datos, publicados en la II Encuesta de Salud Infantil para Asturias, parece que tanto los hábitos de higiene como la prevención bucodental de la población pediátrica del Área Sanitaria III podrían mejorar. De hecho, desde el Servicio de Salud Pública del Principado (Sespa) se insiste en iniciar estos cuidados durante la primera infancia para afianzar en los pequeños hábitos saludables que minimicen los riesgos de padecer patologías dentales en el futuro.

Es más, el hecho de que a los seis años de edad, uno de cada cinco niños del Área Sanitaria III presenten caries en al menos uno de sus dientes de leche determinó en buena parte que el Sespa implantase en este área, en mayo de 2018, un programa piloto cuyo objetivo es prevenir y acabar con la caries en la dentición de leche.

El estudio demográfico elaborado por el Sespa en 2017 ofrece datos recogidos en todo el Área Sanitaria III, que comprende los concejos de Avilés, Castrillón, Corvera, Cudillero, Gozón, Illas, Muros de Nalón, Pravia y Soto del Barco.

Entre otras cosas, el informe constata que un 57% de las familias residentes en la comarca conocen o utilizan el programa público y gratuito de salud bucodental. Como dato a destacar está el que los niños del Área III son de los que más utilizan el servicio de atención bucodental del Sespa.

Del total de menores que sí acuden al odontólogo en la comarca de Avilés, un 40,3 % realizó la última visita en el dentista de su Centro de Salud; un 32, 6 % acudió a una clínica privada y solo un 2,7% utilizó los servicios odontológicos de un seguro privado.

En la comparativa regional, llama la atención que un 3,9 % de los niños de la comarca hizo su última consulta en una de las franquicias que ofrecen atención bucodental, ya que se trata de la cifra más alta de toda la región, seguida a distancia por el Área Sanitaria IV (Oviedo), con un 1,3% de afluencia a este tipo de servicios.

En cuanto a los motivos por los que las familias no utilizan el programa de salud bucodental gratuito ofertado por la Consejería de Sanidad, un 31,8% señalan que no les gustó el profesional que les atendió en la última consulta; seguido de un 22,5% que explica que el servicio público no cubría los tratamientos que sus hijos necesitaban, o un 8,7% que apunta a que, cuando el Sespa les citó por primera vez, ya estaban yendo a otro dentista. Otro 2,2% asegura que no utiliza este servicio por que se oferta solo en horario de mañana y un 11,1% porque, simplemente, o no le habían dado cita o esta no había llegado en el momento de la encuesta.

Por otro lado, y a pesar de que esta iniciativa de prevención del Sespa lleva implantada casi una década, aún hay un 17,4% de familias de la comarca de Avilés que manifiestan desconocer este programa, el dato más alto de desconocimiento de observado en todas las áreas sanitarias del Principado.

Analizando los datos socioeconómicos de la II Encuesta de Salud Infantil, el grado desconocimiento que las familias tienen de este plan preventivo parece no estar determinado con su nivel social ya que se mueve entre el 10,5% del sector de los directivos y gerentes al 17,7% del sector de los trabajadores autónomos sin formación universitaria.

Revisiones y empastes

Entre los motivos de consulta observados, la cifra más abultada entre los menores residentes en el Área Sanitaria III corresponde a las revisiones dentales periódicas con 74,6%; seguidas de los empastes, con un 13,4%, la aplicación de tratamientos de flúor, con un 9,6%; y las limpiezas de boca, con un 7%.

En las consultas de los dentistas del Área Sanitaria III, apenas se registran incidencias de otro tipo de tratamientos odontológicos en esta etapa de edad. Por ejemplo, la colocación de fundas o prótesis dentales, apenas representa un 1% de las intervenciones; las extracciones de dientes o muelas se quedan en un 1% de los casos y las endodoncias, procedimiento en el que se mata el nervio de la pieza dental, solo representan el 0,6%.