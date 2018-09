Las diez normas para visitar a un paciente del San Agustín Una de las plantas de hospitalización del Hospital Universitario San Agustín. / MARIETA El Área Sanitaria publica unas recomendaciones como no interrumpir a los profesionales o lavarse las manos | El decálogo incluye pautas para facilitar el descanso de los enfermos y minimizar los errores de los profesionales RUTH ARIAS AVILÉS. Lunes, 17 septiembre 2018, 04:27

Todo el mundo sabe más o menos, aunque solo sea por pura lógica, cómo debe comportarse cuando visita a una persona ingresada en el hospital, máxime cuando el paciente no dispone de una habitación individual sino que, como ocurre en la mayor parte de las ocasiones, se comparte habitación con otro enfermo.

Se sabe que no debe alzar demasiado la voz, y que hay unos horarios de visita que conviene respetar siempre que el estado del paciente no exija un cuidador permanentemente a su lado, pero para dejar las cosas claras y negro sobre blanco, el Área Sanitaria ha publicado un decálogo de normas o recomendaciones que debe seguir todo aquel que acuda a la unidad de hospitalización para visitar a un paciente ingresado.

Con esto se busca mejorar el confort de los enfermos, pero no solo eso, sino también evitar errores involuntarios de los profesionales y evitar la propagación de gérmenes, virus y bacterias. En este sentido, por ejemplo, se pide que las visitas se laven las manos dos veces, la primera al entrar y la segunda al salir del hospital. De esta manera se evita que los pacientes se contaminen con elementos del exterior y que ocurra lo mismo en sentido contrario.

Entre las normas que establece la gerencia del área sanitaria las hay de todo tipo, y todas van encaminadas a que la presencia del visitante sea lo más discreta posible. Se pide, por ejemplo, respetar los horarios de visita, que en el caso del San Agustín están marcados desde las doce y media de la mañana hasta las nueve de la noche, un margen amplio que deja por la mañana el tiempo suficiente para que a los profesionales les de tiempo a realizar las oportunas visitas a los enfermos. No obstante, en el caso de que haya pacientes que quieran o necesiten más presencia de familiares u otras personas, se pide que se consulte con la supervisora de la unidad correspondiente. Y si se permanece por la noche en el hospital, se plantea evitar la «iluminación innecesaria» tanto en las habitaciones como en las zonas comunes, para facilitar el descanso.

El decálogo pide minimizar el ruido, apagar el teléfono móvil y no quedarse en los pasillos, sino dentro de las habitaciones con la puerta cerrada o en las salas de espera y, sobre todo, que no acudan más de dos personas a visitar a un enfermo. «El paciente es posible que no lo pida, pero pueda desearlo», explican desde el centro sanitario.

Evitar errores

Otro de los aspectos importante que se recomienda a las visitas es que no pregunten dudas al personal que está administrando medicación sino que, para resolver cualquier duda, es preferible dirigirse al control de enfermería de la planta. También se incide en la prohibición de fumar, tanto dentro del propio hospital como en sus espacios al aire libre, y se pide evitar dar el paciente ingresado alimentos o medicaciones que no hayan sido proporcionadas por el personal del centro sanitario.