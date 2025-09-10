El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

«Quien diga que no se puede hacer nada a nivel municipal por la igualdad se está equivocando»

Marisa Ponga, edil del PSOE en Oviedo, abrió las Jornadas de la Mujer organizadas por la Asociación Pedro Menéndez

A. L. J.

Avilés

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:16

La Casa de las Mujeres de Avilés acogió ayer martes el inicio de las Jornadas de la Mujer organizadas por la Asociación Pedro Menéndez, ... con la conferencia inaugural a cargo de Marisa Ponga bajo el título 'Igualdad en el municipio: qué significa y para qué sirve'. La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo hizo un repaso a los pequeños, y no tan pequeños, pasos que se pueden dar desde el municipalismo para luchar por la igualdad de las mujeres: «Porque quien diga que no se puede hacer nada a nivel municipal se está equivocando», argumentó la ponente.

