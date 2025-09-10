«Quien diga que no se puede hacer nada a nivel municipal por la igualdad se está equivocando»

La Casa de las Mujeres de Avilés acogió ayer martes el inicio de las Jornadas de la Mujer organizadas por la Asociación Pedro Menéndez, ... con la conferencia inaugural a cargo de Marisa Ponga bajo el título 'Igualdad en el municipio: qué significa y para qué sirve'. La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo hizo un repaso a los pequeños, y no tan pequeños, pasos que se pueden dar desde el municipalismo para luchar por la igualdad de las mujeres: «Porque quien diga que no se puede hacer nada a nivel municipal se está equivocando», argumentó la ponente.

Entre todas esas medidas, Marisa Ponga destacó detalles como el lenguaje inclusivo. «Es algo que parece pequeño, pero es importante porque lo que no se nombra se está silenciando y en ocasiones incluso somos las propias mujeres las que lo hacemos».

La edil socialista también defendió las políticas de conciliación o detalles que tienen que ver con el urbanismo y el diseño de las ciudades. «Que las calles estén bien iluminadas para evitar el temor de las mujeres en ciertos momentos ya es algo importante que hay que tener en cuenta», destacó.

La concejala ovetense quiso agradecer la invitación a Avilés, «una ciudad que tiene un modelo de igualdad muy avanzado y más si lo comparamos con el Ayuntamiento de Oviedo, en el que tenemos un gobierno que directamente no tiene una concejalía propia para ello», criticó.

Las actividades de las Jornadas de la Mujer organizadas por la Asociación Pedro Menéndez continuarán el próximo lunes, día 15, en el Palacio de Valdecarzana, con una mesa redonda sobre la soledad no deseada en la mujer. La ponencia correrá a cargo de Cani Guardado, presidenta de la recién creada Asociación 'Amiganza de personas mayores de Avilés, la primera que existe en la ciudad.