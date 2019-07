Diplomas a la Guardia Civil en su 175 aniversario Mandos de la Guardia Civil charlan con Miguel Pocoví y Fernando Civeira. / MARIETA «La norma de nuestro fundador sigue vigente. No hacemos más que cumplir con nuestro deber», afirma el teniente coronel Francisco Puerta J. F. G. AVILÉS. Martes, 30 julio 2019, 02:50

La entrega se celebró en el Restaurante Yumay de Villalegre, sede de la sociedad, y además de Fernando Civeira también fueron galardonados las comandancias de la Guardia Civil de Oviedo y de Gijón y el jefe del cuerpo en Asturias, coronel Francisco Javier Almiñana. Tal y como recordó Justo García, propietario del restaurante y presidente, junto a su esposa, Lola, de gastrónomos del Yumay, el acto cerró las Jornadas del Jamón Ibérico Grande Covián. Pepa Sanz, cronista oficial de Avilés, ejerció de maestra de ceremonias. Dirigió sus primeras palabras a a Ana Cobas, esposa de Carlos Guardado, hospitalizada, motivo por el que Guardado se incorporó tarde al acto. Entre los presentes se encontraba la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín.

El teniente coronel Francisco Puerta, jefe de la Comandancia de Gijón, agradeció la entrega de los galardones a la Guardia Civil. «Este año celebramos nuestro 175 aniversario, y la norma de nuestro fundador sigue vigente. La Guardia Civil no hace más que cumplir con su deber», dijo durante su intervención.

Acto seguido el doctor Miguel Pocoví glosó la figura de Civeira, «médico e investigador de enrome talla científica y clínica, autor de 32 proyectos de investigación, treinta ensayos clínicos y 280 ensayos que han sido citados en más de 5.000 ocasiones por otros investigadores. Es un buen gastrónomo y un gran deportista, pero no tan buen cocinero».

Civeira agradeció con sinceridad «un premio que me llena de ilusión. En España nos hace falta sociedad civil, y que una entidad gastronómica premie a la investigación me llena de orgullo y satisfacción. Lo importante en la vida es luchar por lo que no se puede comprar con dinero». Acto seguido los asistentes disfrutaron de una comida.