El director del Julián Orbón no puede seguir en comisión de servicios Carlos Galán, director del Conservatorio. / MARIETA El juez reprende la gestión del Ayuntamiento, que prolongó una situación de «manifiesta irregularidad» C. R. AVILÉS. Martes, 18 junio 2019, 01:50

El éxito del conservatorio avilesino, con cada vez más solicitudes de matrícula, no es óbice para que su gestión siga protagonizando la crónica de tribunales con un elevado número de litigios que enfrentan al sindicato municipal Usipa con el Ayuntamiento. No ha habido prácticamente ninguna decisión oficial respecto a la dirección del centro que no haya sido objeto de demanda. La última, conocida ayer, da por finalizada la comisión de servicios de Carlos Galán como profesor en el conservatorio, figura por la que fue contratado hace tres años, en septiembre de 2016.

Según Usipa, este fallo supone el cese de Carlos Galán como director, ya que la ley exige que sea un funcionario de carrera y además miembro de la comunidad educativa el profesional que pueda optar a dirigir el conservatorio. Se da la circunstancia de que en el Julián Orbón no hay ninguno. Todos los profesores son personal laboral y Carlos Galán es funcionario de la Comunidad de Madrid.

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo Número 4 de Oviedo da por terminada la comisión de servicios de Carlos Galán en el Conservatorio al haber concluido el plazo máximo legalmente previsto de dos años. En la sentencia, reprende la «desnaturalización» que el Ayuntamiento ha hecho de esta figura «prolongándola más allá de lo legalmente permitido». Tal como recoge la ley autonómica asturiana, en ningún caso puede superar los dos años. Por lo tanto, «el nombramiento como director del Conservatorio de quien está en comisión de servicios y que debe limitarse a profesores de cada centro, no puede enmascarar ni justificar una situación de manifiesta irregularidad como lo es la de permanecer más de dos años en comisión de servicios».

La sentencia aclara que al haber vencido el plazo legal por el que se puede estar en comisión de servicios, Galán pierde «cualquier respaldo legal».

El juez interpreta, a la luz de los más de tres años que ha pasado en comisión de servicios, que es una situación que el Ayuntamiento no quiere resolver ya que «no ha incluido en las últimas Ofertas de Empleo Público de la Fundación Municipal de Cultura la plaza de profesor de música». Tampoco le consta al juez que el puesto de trabajo «haya sido incluido en la siguiente convocatoria de provisión por el sistema que corresponda». Contra el fallo cabe recurso, algo que Usipa da por hecho. «Querrán ganar tiempo», prevén.

El origen de los hechos enjuiciados está en noviembre de 2018 cuando el letrado Antonio Urrutia, en representación de Usipa, presentó una demanda contra la permanencia de Carlos Galán como director del Conservatorio por haber terminado el plazo máximo de dos años de la comisión de servicios. En el juicio, celebrado el 13 de junio, los servicios jurídicos del Ayuntamiento defendieron que la comisión de servicios fue anulada y se volvió a convocar en 2017. El 12 de septiembre de 2017 se nombró a Carlos Galán director del Conservatorio con efectos desde el 1 de septiembre y por un periodo de cuatro años.