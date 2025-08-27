La directora de cine Eva Lesmes será reconocida con el premio del Festival Avilés Acción la gijonesa recibirá el galardón en la gala de inauguración del festival que tendrá lugar en Avilés el 4 de octubre

La directora de cine y televisión gijonesa Eva Lesmes recibirá el Premio Avilés 1924 en la gala de inauguración del Festival Avilés Acción que se celebra el sábado 4 de octubre. Este es el tercer galardón que se entrega de este premio, con el que se busca poner en valor la trayectoria profesional de los cineastas asturianos y que, anteriormente, había recaído sobre José Valle y Antonio de Benito.

El currículum de Eva Lesmes habla por sí mismo y justifica un galardón como este. La directora se diplomó en Dirección de Cine en el American Film Institute, además de formarse en la dirección de actores junto a grandes nombres como William Layton, José Carlos Plaza y John Strasberg, y en guión en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). Asimismo, Lesmes fue otorgada con una prestigiosa beca Fulbright para la ampliación de estudios artísticos en Estados Unidos.

Es, además, socia fundadora de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), de cuya delegación asturiana es impulsora, y miembro de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión de España y de la Academia de las Artes e Industrias Cinematográfica.

La galardonada lleva volcada en la enseñanza cinematográfica desde hace más de dos décadas. Destaca su labor como fundadora y directora, en 2005, de Central de Cine, una escuela pionera y referente de interpretación.

