La disolución del horizonte

Mar Sueiras trae al Valdecarzana su reflexión sobre la influencia japonesa en el arte occidental

La manera de ver no es neutral, la forma de representar expresa una determinada manera de contemplar el mundo. Así, por ejemplo, a la pintura japonesa no le interesa tanto una representación realista sino que el espectador asuma la esencia de lo que contempla, «contemplar su orden interno», explica la pintora Mar Sueiras que, desde ayer, expone sus cuadros en el palacio de Valdecarzana. No se trata de ver a un soldado, sino observar su valor, por ejemplo.

De esta manera, la pintura japonesa ha tendido a prescindir de elementos básicos en la representación occidental, como puede ser el horizonte. Una manera de ver el mundo que alcanzó su plena expresión en Europa con los 'Nenúfares' de Monet y que, actualmente, se pueden contemplar en París, en el Museo de la Orangerie. «Se rompe por primera vez el horizonte, el espectador puede desplazarse su mirada de manera lineal por el cuadro, es una forma diferente de contemplación», explicaba ayer antes de la charla que ofreció en el Valdecarzana.

Como integrante del Grupo de Investigación Reconocido Humanismo Eurasia, Sueiras realiza una tesis doctoral investigando como la idea de la pintura japonesa ha influido en el arte occidental. Y, al tiempo, como artista, su trabajo experimenta en esa línea. «Ante el arte soy más partidaria de la expresión emocional y cuando dibujo me dejo llevar por las emociones; pero al tiempo como investigadora necesito la reflexión». Aunque en su caso, tanto la creación como la organización de la exposición (mucho más racional) van de la mano como lo muestra la distribución del espacio en el Palacio de Valdecarzana.

La propuesta artística de Sueiras implica un cambio radical de la concepción del arte, pero recuerda que no es la primera vez que sucede algo así. «El Renacimiento también implicó un cambio respecto al Románico y el Gótico, pero al final se funciona por intuición», explica, «habrá personas que sepan empatizar con estas obras y otras no».