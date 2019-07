«Estamos dispuestos a negociar con todos y podemos llegar a acuerdos con el PSOE» Ferrera, a las puertas del pabellón de El Quirinal. / OMAR ANTUÑA José Luis Ferrera, concejal de Ciudadanos: «La política me gusta desde pequeño, pero ni el PP ni el PSOE me acababan de convencer. Mi espacio estaba en el centro» J. F. GALÁN AVILÉS. Lunes, 22 julio 2019, 02:00

Ciudadanos ha doblado su representación en la Corporación municipal, pasando de dos a cuatro concejales. El cuarto es José Luis Ferrera, expresidente del Club de Natación Sincronizada Pedro Menéndez de Avilés, que inicia así su trayectoria política institucional.

-¿Qué le ha llevado a la política?

-Siempre me ha gustado, pero ni el PP ni el PSOE me acababan de convencer. Encontré mi espacio cuando surgió UPyD, me afilié y en 2015 di el paso a Ciudadanos.

-¿Qué vio en Ciudadanos?

-Una posición más al centro. Ciudadanos aglutina las buenas ideas de la izquierda y de la derecha, pero sin sectarismos, y puede hacer política hacia ambos lados. En cambio tanto el PSOE como el PP no llegan a acuerdos simplemente por estrategias de partido, no porque las ideas no sean buenas.

-¿Cual es su primera impresión de la Corporación?

-Había asistido a plenos como público, pero no tiene nada que ver. Ahora es a mí a quien toca o no levantar la mano y siento una gran responsabilidad.

-El gobierno está en minoría. ¿Ve posibilidad de acuerdo?

-Claro que sí. Nuestra idea es apoyar todo lo que sea positivo para la ciudad independientemente de dónde venga. Por tanto podemos llegar acuerdos con el PSOE y si la situación lo requiriese también con la oposición. Nosotros estamos dispuestos a negociar con prácticamente todo el Pleno.

-¿Cuál es la excepción?

-Entiendo que, con solo dos concejales, Vox está en una situación muy complicada para liderar nada. No por ser Vox, sino porque no forma mayoría con nadie. Es una cuestión numérica. En cualquier caso, si en algún momento propone algo que entendamos sea positivo para la ciudad lo apoyaremos, como supongo que también harían el resto de los grupos. Yo no trazo líneas rojas con nadie, y una vez en la Corporación, lo importante son las personas y las ideas, no las siglas.

-¿Cuáles son, a su juicio, las prioridades de Avilés?

-Desatascar proyectos que llevan muchos años en punto muerto o no avanzan a la velocidad que deberían. Me refiero a la Ronda Norte, al soterramiento de las vías y al futuro del suelo que ocupan las baterías de cok. Son temas eternos. El PSOE lleva años en los que, más que gobernar, se dedica al salir del paso.

-¿De qué áreas se va a encargar dentro del grupo municipal de Ciudadanos?

-Estoy en la comisión de Hacienda y Recursos Humanos y Cultura y Promoción social. Además me voy a encargar deportes, festejos, comercio y a representar al partido en el consejo de la Fundación Deportiva.

-Francesc de Carreras se ha sumado a la lista de bajas en el partido ¿Hay crisis interna?

-No lo creo así. Lo que hay un cambio de estrategia política y gente que ya no se siente representada o que aprovecha el momento para irse. La decisión de no contribuir a que Pedro Sánchez forme gobierno ha sido democráticamente adoptada por la ejecutiva y es un compromiso electoral que hay que respetar. La verdad, no veo que sea motivo para bajarse del autobús.

-Ya que estamos, ¿cómo está el sector del transporte por carretera en Asturias?

-La crisis afectó muchísimo, y nos faltan infraestructuras, como una buena salida a la meseta. También es necesario mejorar las líneas ferroviarias.

-¿Y en Avilés?

-Hay falta de espacio, y el suelo es mucho más barato en otros concejos. El ejemplo lo vemos en la Cooperativa Avilesina de Transporte. Si se va a Corvera será por algo. Aunque nosotros apoyamos la comarcalización sería mejor que se quedase en Avilés.

-¿Sigue en UGT?

-Sí, pero sin cargo alguno.