La diversidad es un orgullo en Avilés Algunos de los participantes en la marcha reivindicativa de ayer. / MARIETA Un centenar de personas se unió a la marcha que recorrió el centro de la ciudad con aire festivo FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Domingo, 23 junio 2019, 02:49

Cerca de un centenar de personas se sumaron ayer a la II Marcha Orgullo de la Diversidad que recorrió el centro de Avilés dentro de las celebraciones del Día del Orgullo Gay que impulsa la Asociación Kaleide con el apoyo del Ayuntamiento.

Tres de sus integrantes leyeron un manifiesto al comienzo de la marcha que partía de El Parche y cuyo inicio se retrasó para no incidir en la celebración de una boda. En él, se reclamaban los derechos que aún no tienen los homosexuales, como la de no tener obligación de que las parejas estén casadas para poder inscribir a sus hijos en el Registro Civil. Y se decía que el «machismo nos afecta a todos, nos sigue oprimiendo y separando».

Así, con una llamada a la integración comenzaba el recorrido que desde la plaza de España llevaba a la plaza del Pescado recorriendo Galiana, Severo Ochoa, avenida de San Agustín, Orejas Sierra, Pruneda, avenida de Los Telares y calle del Muelle para terminar en la plaza de Santiago López.

La marcha la abría el tren turístico, adornado de banderas arcoíris y carteles reivindicativos. Tras ellas, un grupo, con los jóvenes en un papel destacado, animados por un repertorio musical donde no faltaban Queen y Tino Casal, entre otros.

El aire festivo se subrayaba con la batucada avilesina Entre el Pozo y la Fuente, cuyos ritmos animaban a todo el mundo. La marcha avanzó a buen ritmo, deteniéndose en algunos puntos para poder retirar las terrazas hosteleras.

Ya en la plaza del Pescado, la fiesta final contó con la animación del Dj avilesino Trash.accuracy para cerrar una semana en la que los avilesinos han expresado el orgullo con el que se vive la diversidad y la tolerancia de la ciudad.