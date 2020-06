Doce denuncias en una noche por no usar la mascarilla en el interior del vehículo C. R. avilés. Sábado, 27 junio 2020, 00:46

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha insistido en ello en las últimas horas: quiere que la policía ataje el incumplimiento de las medidas de prevención del coronavirus por parte de los ciudadanos. A la Policía Local no se lo han tenido que repetir dos veces y el jueves por la noche denunció a doce personas que no llevaban puesta la mascarilla en el interior de vehículos a pesar de no compartir el mismo domicilio.

No fueron las únicas actuaciones del cuerpo ya que, previamente, por la tarde, abrieron diligencias contra un corverano que conducía un vehículo a pesar de no tener puntos en su carnet de conducir. Fue detenido por agentes de la Policía Nacional por un delito contra la seguridad vial durante un dispositivo estático de control en el barrio de La Luz. El detenido fue trasladado a dependencias de la Policía Local para la confección de las correspondientes diligencias. El mismo individuo fue denunciado en vía administrativa por conducir con una tasa de alcohol en aire espirado superior a la tasa reglamentaria sin llegar a la tasa de 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.