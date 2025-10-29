Domobility: la empresa avilesina que cuida a gigantes como E-bay y Miravia

Son un equipo de treinta personas. Su principal centro de trabajo se encuentra en la calle de El Muelle, en Avilés, con privilegiadas vistas ... a la ría y al Centro Niemeyer, pero también tienen a su equipo en Barcelona, India, Madrid e Italia, con una pequeña oficina de tres personas desde 2019. Es Domobility, una empresa tecnológica cien por cien avilesina, y que desarrolla su actividad en un importante segundo plano: dando soporte y seguridad a las transacciones en gigantes del sector como E-bay o Miravia, reforzando la seguridad de todas sus transacciones en España. Cualquier asturiano que haya comprado en una de esas plataformas se ha beneficiado de su tecnología

Xuan de Isla es uno de sus socios fundadores y que esta mañana recibió al concejal de Desarrollo Económico de Avilés, Manuel Campa, dentro de sus rondas de visitas a las empresas de la ciudad. «La empresa nació en La Curtidora y, ahora que estamos celebrando su treinta aniversario queremos dar visibilidad a las empresas que ha albergado», explicó el edil. Campa recordó que el centro de empresas ha conseguido una supervivencia del 80%, lo que es posible gracias a la red de apoyos públicos y el trabajo de sus impulsores.

En este sentido, Domobility es un ejemplo de crecimiento. «Es importante dar visibilidad a estas empresas y que se conozca lo que hacen. Generan empleo y actividad en el territorio y la gente debe estar orgullosa de nuestras empresas».

Crecimiento estable y diversificar

Xuan de Isla repasó ante Campa los hitos en su crecimiento, donde evolucionaron de ser una compañía centrada en soluciones en movilidad a prestar respaldo tecnológico a empresas como E-bay España. Su modelo de negocio pasa por pocos clientes, pero con una gran exigencia y a los que responden con soluciones a la carta, para respetar sus características, como puede suceder con plataformas como Miravia. En esos casos, ofrecen un soporte técnico a los vendedores, buscando las soluciones más sencillas en un entorno que, además, cambia constantemente. En su cartera aparecen nombres como Let's go, una de los mayores organizadores de eventos del mundo; Media Mark España, Goodbuy Iberia o Due-Home. «Tenemos pocos clientes, pero estables», destaca Xuan de Isla.

La clave es una idea de calidad con un servicio que cubre desde el diseño de la solución tecnológica a su ejecución y la capacidad de reaccionar de manera inmediata ante imprevistos. Por ejemplo, en uno de sus contratos debían captar clientes para vender en una plataforma tecnológica. Descubrieron que, en el momento que el primer interlocutor era cambiado por otra persona, aumentaba la dificultad para su incorporación a la plataforma. Rápidamente, modificaron el sistema para asegurar la continuidad.

Los retos en su actividad son constantes. «Ahora tenemos que integrar las opciones de venta de Tik-tok; los sitios cada vez son más complejos y reclaman explicaciones más detalladas», cuenta Xuan de Isla como ejemplo. Pero Domobility sigue trabajando. Así, en la actualidad desarrollan un proyecto de I+D que busca utilizar la inteligencia artificial para mejorar las categorías y atributos que los vendedores deben incorporar a sus productos para subirlos a las plataformas. El objetivo es agilizar un proceso que puede ser tedioso sin perder visibilidad para el vendedor. También se explora la posibilidad de encontrar sinergias con otras empresas de venta, compañías de logística para seguir mejorando sus servicios.