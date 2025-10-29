El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Xuan de Isla, José Luis Vega y Manuel Campa. José Simal
Tecnología en Asturias

Domobility: la empresa avilesina que cuida a gigantes como E-bay y Miravia

El concejal Manuel Campa visita las oficinas y anima a «estar orgullosos de nuestras empresas»

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Miércoles, 29 de octubre 2025, 06:31

Comenta

Son un equipo de treinta personas. Su principal centro de trabajo se encuentra en la calle de El Muelle, en Avilés, con privilegiadas vistas ... a la ría y al Centro Niemeyer, pero también tienen a su equipo en Barcelona, India, Madrid e Italia, con una pequeña oficina de tres personas desde 2019. Es Domobility, una empresa tecnológica cien por cien avilesina, y que desarrolla su actividad en un importante segundo plano: dando soporte y seguridad a las transacciones en gigantes del sector como E-bay o Miravia, reforzando la seguridad de todas sus transacciones en España. Cualquier asturiano que haya comprado en una de esas plataformas se ha beneficiado de su tecnología

