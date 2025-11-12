Dos denuncias a un pub de Avilés el fin de semana por incumplir el horario La Policía Local ha levantado actas a otros tres establecimientos por no respetar la ordenanza de limpieza y emitir música sin autorización

El Cotton Pub, en la avenida San Agustín de Avilés, es uno de los establecimientos hosteleros nocturnos que más denuncian los vecinos por sus horarios y por los frecuentes altercados. Acumula numerosas actas de la Policía Local por infracciones. Sólo en lo que va de mes ya son tres y dos de ellas se levantaron el pasado fin de semana.

El pasado sábado, casi a las ocho de la mañana, de nuevo se produjo un altercado en el exterior del local como había sucedido una semana antes y se requirió la presencia de la Policía Nacional y de la Policía Local. Los agentes de este último cuerpo fueron los que ordenaron el desalojo y el cierre del local lventado acto porque de nuevo se estaba incumpliendo el horario de cierre.

Y un día después, en la madrugada del domingo, la Policía Local pudo volver a comprobar que se estaba incumpliendo el horario al estar abierto a las seis y diez de la mañana por lo que sumó un nuevo acta al del día anterior.

El bar Bocatín también lleva dos sanciones en estas últimas semanas, en este caso por disponer de altavoz para emitir música lo que excede su licencia como bar. La última fue a las cuatro menos cuarto de la tarde del pasado viernes.

También la Policía Local denunció a dos establecimientos situados en el casco histórico de la ciudad por no respetar la ordenanza de limpieza. El sistema de contenedores de quita y pon establece una serie de pautas para depositar la basura y lo incumplieron este lunes tanto el Hotel 40 Nudos como el Tierra Astur. En esta actividad de inspección del servicio de Limpieza también pudieron comprobar como un particular incumplía el horario que establece la ordenanza con lo que también se le tomaron los datos y fue propuesto para sanción.

