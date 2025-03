'Los dos hidalgos de Verona', estreno internacional en el Teatro Palacio Valdés de Avilés

Cristina Del Río Avilés Miércoles, 26 de marzo 2025, 13:50 Comenta Compartir

El Teatro Palacio Valdés de Avilés se viste de tiros largos este fin de semana con el estreno internacional absoluto de 'Los dos hidalgos de Verona', un título de William Shakespeare adaptado y dirigido por uno de los más grandes conocedores de la obra del autor británico, Declan Donellan, junto a su compañero de equipo Nick Ormerod. Las entradas para la función de este viernes día 28 están prácticamente agotadas (solo quedan en general) y aún quedan para la del sábado 29. La obra es una producción conjunta de La Zona, la Compañía Nacional de Teatro Clásico y Cheek by Jowl (compañía internacional fundada por Donellan y Ormerod) con la colaboración del Teatro Palacio Valdés.

La concejala de Cultura Yolanda Alonso ha presentado esta mañana junto al elenco la obra resaltando que «es la primera vez que el Teatro Palacio Valdés acoge un estreno internacional». «Es un subidón y nos refuerza en el objetivo de seguir avanzando y programando y tener una residencia (como esta) durante dos semanas nos refuerza en nuestra identidad», ha señalado.

José Luis Patiño, director general de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, lo ha calificado como un «acontecimiento muy especial» y se ha mostrado dispuesto a «seguir apoyando algo que viene de lejos», en referencia a la función de 'La vida es sueño'. Al igual que en el clásico de Calderón de la Barca, esta adaptación de una obra de Shakespeare sale adelante gracias al trabajo conjunto de la misma tríada y afronta una gira nacional e internacional con varias fechas ya confirmadas. El «maestro británico» Declan Donellan, como lo ha definido Yolanda Alonso, ha destacado la «importancia de estrenar de manera relajada», algo que es más fácil hacer en Avilés que en una gran capital. Por no mencionar, «la comida y la gente, que es fantástica».

'Los dos hidalgos de Verona' Días y hora: Viernes 28 y sábado 29, a las 20 horas.

Lugar: Teatro Palacio Valdés

Precio de las entradas: De 11 a 23 euros

Venta de entradas: Taquilla de la Casa de la Cultura y las páginas eb del Teatro Palacio Valdés y Unientradas

Alabanzas aparte, Donellan ha dejado patente su gran conocimiento de la obra de William Shakespeare, incluso se ha permitido reflexionar sobre el comportamiento humano a propósito de los planteamientos más recurrentes en la producción del autor británico. Sobre 'Los dos hidalgos de Verona' ha explicado que mucha gente cree que es la primera obra de Shakespeare, aunque él sí tiene claro que fue escrita antes de llegar a Londres y habría sido la primera estrenada en la capital británica. También ha apuntado que la obra es «bastante inmadura», pero en ella ya se tratan temas que saldrán más adelante en otros títulos. Son dos, principalmente: «lo peligroso que es pensar que el amor es un sentimiento cálido por alguien y creo que 'Romeo y Julieta' es un aviso porque se nos olvida que se matan el uno al otro. ¿Es esto amor?» y, en segundo lugar, es una obra «bastante transgresora en la que plantea que para existir hay que interpretar un papel».

Sucintamente, 'Los dos hidalgos de Verona' presenta a «cuatro jóvenes confundidos por amor que se pierden en el bosque y, de alguna manera, se encuentran a sí mismos y se tienen que enfrentar a esa realidad».

Donellan ha explicado que eligieron esta obra porque «nos enamoramos de estos actores y Nick (Ormerod) y yo queríamos mantenerlos juntos (...) «porque para nosotros la obra no es lo importante sino la energía del grupo». Esta forma de trabajar, que según indicó Donellan es bastante habitual en Europa del Este pero no en el Oeste «porque este es el mundo de Netlfix», también encanta a los actores. Rebeca Matellán y Goizalde Núñez han calificado como un «privilegio poder trabar con el mismo elenco y equipo técnico y artístico de 'La vida es sueño'», algo «bastante particular porque (Donellan) plantea una guía, un boceto por la que luego el actor transita con mucha libertad, no es lo habitual», ha indicado Matellán.