Los hechos ocurrieron en el barrio de El Carbayedo. LVA

Dos policías auxilian a un hombre enfermo entrando por la ventana en su domicilio en Avilés

El hombre había pulsado el botón de teleasistencia, mientras una señora, que no tenía el dispositivo, aparecía muerta en su casa el mismo día

C. R.

Avilés

Sábado, 6 de diciembre 2025, 22:37

Puede ser cuestión de minutos y también de recursos. La vida de dos personas mayores discurrió el jueves por caminos diferentes y la diferencia pudo estar en el botón de teleasistencia. Aproximadamente a las diez de la noche se entró en el domicilio de una mujer que no respondía a las llamadas de sus familiares. Cuando la policía pudo entrar encontraron muerta a la mujer.

Poco más tarde, agentes de la Policía Nacional intervinieron ante una llamada de alerta en una vivienda del Carbayedo. Al parecer, el hombre, de edad avanzada, había pulsado el botón del servicio de teleasistencia.

Los policías intentaron infructuosamente acceder por la puerta, por lo que forzaron una ventana y la verja, puesto que el hombre vive en un primero, a través del patio de luces.

Los agentes encontraron a la víctima en estado semi inconsciente sobre la cama y respirando con dificultades

Los esfuerzos merecieron la pena porque se encontraron al comunicante postrado en la cama, semi inconsciente y respirando con dificultad. Inmediatamente llamaron a los servicios médicos de emergencia, los cuales también tuvieron que entrar en el domicilio a través de la ventana. Tras una primera asistencia, trasladaron al hombre hasta el Hospital Universitario San Agustín, donde ingresó en el servicio de Urgencias.

