Dos realavilesinos en el debut del Jaén en Primera

El Real Avilés de la temporada 52-53 estuvo a punto de lograr un éxito histórico, al rozar el ascenso a Primera División. Contaba con una formación de alto nivel que llamó la atención del fútbol nacional de la época y ello motivó la llegada de ofertas a sus jugadores procedentes de clubs de superior categoría de cara a la campaña siguiente. En esos casos estuvieron los delanteros Enrique Riestra y Antonio Linares que se unieron al proyecto del Real Jaén en su estreno en la máxima categoría.

El club andaluz había llegado a la misma tras dos ascensos consecutivos desde Tercera División, y en su primera campaña en Segunda logró el título de campeón del grupo Sur, que le proporcionó el ingreso automático en la máxima categoría. Por detrás de los jienenses se clasificaron el Hércules de Alicante y el Atlético Tetuán, que fueron rivales del Real Avilés en la histórica promoción de ascenso de esa temporada 1952-53.

Los jugadores blanquiazules destacaron tanto individualmente como en el juego colectivo, y Riestra y Linares eran dos piezas especialmente muy cotizadas. De ahí que el Real Jaén se lanzara a por sus incorporaciones para afrontar semejante experiencia, la primera de las tres que lograría disputar en la élite a lo largo de su historia.

Con ellos contó ya el técnico Pepe Brand desde la jornada inicial. Aquel histórico 15 de septiembre de 1953 y con un Estadio de La Victoria abarrotado de público, el Real Jaén se enfrentó al Sevilla, en el que precisamente se alineaba un legendario futbolista avilesino como es Marcelo Campanal, jefe de la defensa hispalense. Formó con Montes; Cerrillo, José Luis, Núñez; Guerrero, Gutiérrez; Riestra, Linares, Arregui, Méndez y Pineda.

El primero en marcar sería el Sevilla gracias a un tanto de Mangui, pero el Real Jaén respondería a su favor hasta en tres ocasiones. Así, el empate llegaba a través de su delantero centro, Arregui, toda una institución en este club. Los dos tantos restantes que completaron el triunfo local tuvo claro protagonismo realavilesino, ya que Antonio Linares exhibía su potencial y por dos veces golpeaba la meta rival para poner la guinda del triunfo de la jornada.

Linares logró nueve tantos esa temporada, dos menos que sus compañeros Arregui y Méndez, que sirvieron para evitar el descenso directo a Segunda, que acabarían correspondiendo a los asturianos Real Oviedo y Real Gijón. Eso sí, la posición antepenúltima obligó al equipo a disputar la promoción de permanencia, en la que Riestra anotó un tanto, donde el Real Jaén salió mal parado al tener que regresar a la categoría de plata del fútbol nacional.

De los treinta partidos que conformaron la liga regular, Linares disputó veinte y Riestra la mitad, antes de emprender una nueva aventura balompédica. El primero de ellos siguió una temporada más en el equipo andaluz, antes de fichar por el Betis y regresar al Real Avilés en el año 1956.

Por su parte, el asturiano Enrique Riestra, que había llegado al conjunto blanquiazul en 1952, procedente del Real Oviedo, regresó al Real Avilés en 1954, procedente de su etapa en el Jaén, y permanecería en La Exposición durante dos campañas más, antes de completar su trayectoria deportiva en otros equipos regionales.

Tanto Linares como Riestra forman parte de la memoria histórica del Real Avilés, al ser dos de los componentes habituales de la promoción de ascenso de la temporada 52- 53. Los más antiguos aficionados de la la Villa del Adelantado aún recuerdan sus actuaciones junto al portero Munárriz; los defensas Castejón y los hermanos Antonio y José Edreira 'los Mantido'; los centrocampistas Bermejo y Ernesto; y los compañeros de ataque Luis Sánchez, Taranco y Mauro (este último internacional B con España) como principales baluartes de semejante logro.

En esa promoción también tuvieron como rivales a los citados Hércules de Alicante y Atlético Tetuán, junto a la España Industrial, Celta y Deportivo de La Coruña.

Al final serían los dos equipos gallegos lo que acabarían disfrutando de las dos plazas que restaban en Primera División. Antes habían ascendido el Osasuna y el propio Real Jaén. El club andaluz volvió a jugar en la máxima categoría entre 1956 y 1958 para completar las únicas tres temporadas que logró jugar a ese nivel, un objetivo que sueña con recuperar en un futuro.