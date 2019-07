Doscientas firmas piden un carril bici en Santa Apolonia Las nuevas aceras de Santa Apolonia son más anchas que las anteriores. / MARIETA Tras la urbanización de la calle, los vecinos se quejan de una acera que es «demasiado ancha», pero sin espacio para circular en bicicleta ALEJANDRO L. JAMBRINA AVILÉS. Jueves, 11 julio 2019, 02:52

«Las nuevas bicicletas eléctricas están muy bien y son una gran iniciativa, pero no sirven de nada si no tenemos carril seguro por el que utilizarlas». Esta es la reclamación de Rebeca Tenorio, una vecina de El Pozón que ha iniciado una recogida de firmas en la plataforma 'change.org' para que se habilite un carril bici a lo largo de la calle Santa Apolonia. «Tras las recientes obras de reforma de la calle han hecho una acera demasiado ancha y sin sentido, cuando se podría haber aprovechado para hacer un carril anexo por el que las bicicletas puedan circular, sobre todo las de los niños», destacaba la vecina.

La idea de dar un paso hacia adelante y pelear por este carril bici surgió porque la propia Tenorio vive en la calle Santa Apolonia y utiliza la bicicleta a menudo para moverse por la ciudad, «es una zona por la que realmente pasan muchas bicicletas y con lo estrecha que es ahora la carretera no tienen por donde pasar». Además, según Tenorio los ciclistas se enfrentan a una doble problemática, «porque si circulamos por la acera es un peligro para los peatones y nos llaman la atención, pero si lo hacemos por la carretera los coches no tienen paciencia y ponen en riesgo nuestra propia integridad física», lamenta. «Y eso por no hablar de los comentarios obscenos que tenemos que escuchar las mujeres por parte de algunos conductores», aprovecha para denunciar esta vecina.

Los niños son los que más sufren esta falta de un carril especial para las bicicletas, «a mi hijo, por ejemplo, le encantaría ir al colegio conmigo en bici pero no hay manera de que ambos vayamos de forma segura», destaca Rebeca Tenorio. En los alrededores de su colegio, el Apolinar García Hevia, si que hay carril bici pero no conecta con El Pozón, solo discurre por el barrio de Llaranes.

Dificultades

«Es una pena que no tengamos una cultura de bicicletas como en otras ciudades y que a los que nos gusta circular con ellas nos ponen más trabas que facilidades. Pero hay un momento en que te cansas y decides intentar hacer algo». Y así es como decidió iniciar una recogida de firmas en la plataforma 'change.org', «dudo mucho que consigamos nada pero por lo menos que se vea que somos muchos los que queremos un carril bici nuevo, no solo en Santa Apolonia, por toda la ciudad», señala.

Tenorio se marcó como objetivo conseguir doscientas firmas y lo ha conseguido en tan solo 48 horas. Además, en la plataforma se han registrado numerosos comentarios de otros vecinos que apoyan esta iniciativa y denuncian la necesidad de un carril bici «y más opciones para no tener que ir en coche a todos lados, supondría mucha menos contaminación», comentaban.