La Guardia Civil incauta un alijo de droga en un mercante en Avilés La investigación policial sigue abierta para determinar cómo llegó la cocaína al barco, que salió de Perú

Imagen del barco 'Ursa Minor' en el que se ha encontrado la droga atracado en el puerto de Avilés.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación después de haber localizado un paquete con cocaína en un barco mercante atracado en Avilés, en concreto en el muelle sur de Raíces. No ha trascendido el número de detenciones que se han podido producir y algunas fuentes apuntan que el paquete podría contener hasta siete kilos de cocaína.

No es la primera vez vez que organizaciones criminales intentan utilizar el puerto avilesino para introducir droga, lo que obliga a un control estrecho de los barcos que llegan de destinos potencialmente conflictivos.

La droga se localizó en el granelero 'Ursa Minor', que atracó el pasado martes en Avilés, dentro de los movimientos habituales del puerto avilesino. Sin embargo, en la tarde del jueves, dentro de los trabajos rutinarios de inspección policial, los agentes localizaron un paquete sospechoso que contenía la droga.

A partir de ahí, comenzó la investigación que prosigue abierta. Los agentes tratan de confirmar si existen más paquetes con droga en el barco y definir la red utilizada para la introducción de los estupefacientes. De momento, el barco no tiene fecha de salida, por lo que su estancia en el puerto local se alargará hasta que no concluya la investigación policial.