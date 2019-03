«La droga te convierte en una persona gris», advierte Pedro García Aguado a los escolares Pedro García Aguado y Miriam Fernández, ayer, en 'Kliquers'. / MARIETA El campeón olímpico y la cantante Miriam Fernández reflexionan sobre el acoso escolar, la machismo y las sustancias estupefacientes C. DEL RÍO AVILÉS. Jueves, 7 marzo 2019, 06:34

La cantante y actriz Miriam Fernández tiene una parálisis cerebral que le impide caminar con normalidad, aunque la resignación con el pronóstico médico de la infancia la habría condenado a una silla de ruedas. Pedro García Aguado triunfaba con la selección nacional de waterpolo, mientras en los fines de semana se consumía en alcohol y drogas. Ayer quisieron compartir sus experiencias con humor y mucha pedagogía a cerca de novecientos escolares de toda Asturias a los que la Fundación Lo que de verdad importa reunió en el Centro Niemeyer para reflexionar sobre el éxito y el fracaso, el acoso escolar, el consumo de drogas y los micromachismos que desembocan en violencia de género. Dos horas de 'sketches' y experiencias personales bajo el nombre de 'Kliquers' con grupos del Colegio San Fernando, Nuestra Señora del Buen Consejo y los institutos La Magdalena y el Menéndez Pidal, de Avilés, además de los llegados del Colegio Laude Palacio de la Granda, Amor de Dios, Loyola, Dulce Nombre de Jesús, el IES Pérez de Ayala, el de Roces, el centro de tratamiento de adicciones ACDA y el centro de formación del Ayuntamiento de Gozón.

Las experiencias personales de ambos calaron en unos alumnos que asistieron a la descarnada historia de acoso escolar de Miriam Fernández, finalista del programa televisivo La Voz, que demostró su fortaleza para salir adelante de «una historia llena de obstáculos y miedo», como ella misma la definió y de la que aprendió que «lo importante es quererse y creer en nosotros mismos». «Que nuestra sonrisa cambie el mundo, pero no dejéis que el mundo cambie vuestra sonrisa», aconsejó después de compartir que cambió aquel fatídico diagnóstico médico con «esfuerzo, entrega y amor» y aseguró que no hay problema en caerse muchas veces porque uno aprende a levantarse cada vez mejor.

Pedro García Aguado, conocido por su papel de 'Hermano Mayor' en televisión, repasó los tres tipos de comportamiento: el pasivo, el asertivo y el agresivo, y a través de varias situaciones interpretadas sobre el escenario por los voluntarios de la fundación explicó cómo reaccionar ante situaciones incómodas o intimidantes.

«Que nuestra sonrisa cambie el mundo, pero no dejéis que el mundo cambie vuestra sonrisa»

En una sesión muy participativa, recordó su vida y cómo durante los años de sus triunfos deportivos, sus mejores años, no fue feliz. «Las drogas distorsionan el panorama. ¡Qué bien lo pasamos!, decimos, pero en realidad se pierde la dignidad y te convierten en una persona gris», les advirtió. Igualmente señaló la importancia de saber decir 'no' y subrayó que «a una persona que dice 'no' de forma asertiva se la respeta más». Recomendó a los alumnos que no se despistaran y tuvieran siempre en cuenta qué es lo importante, señaló que el éxito y el fracaso «pueden ser grandes impostores» y les habló del esfuerzo y la necesidad de «ser mejores».