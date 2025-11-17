«No hay duda: Marcos del Torniello perteneció a las logias masónicas de Avilés» El estudioso Víctor Guerra confirma que el escritor había participado en las logias Concordia y La Justicia, si bien ocultó su ideología en público

Fernando Del Busto Avilés Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00

«Marcos del Torniello fue masón». Víctor Guerra, también masón y, posiblemente, uno de las mayores expertos sobre masonería de Asturias, no duda en incorporar al famoso escritor entre los integrantes de la fraternidad. Guerra confirmó la participación de Marcos del Torniello en la masonería local en el transcurso de una conferencia ofrecida en la asociación cultural Culturias, si bien apenas dispone de más información.

«La mayor parte de la documentación que tenemos vienen de los archivos policiales del franquismo y se orientan a la represión. Faltan datos que pudiesen ser de interés como las reflexiones y temas que se trataban en las logias», comenta Guerra. Y es que, durante la Guerra Civil, las diferentes logias destruyeron parte de su material como forma de protegerse ante la represión, lo que motivó que se perdiese el rastro de muchos de sus integrantes.

Es el caso de Marcos del Torniello que, según detalla Guerra, perteneció a las dos primeras logias avilesinas: Concordia y La Justicia. «En su historia sobre la Masonería en Asturias, María Victoria Hidalgo, cita a José Benigno García González como integrante de Concordia y a José García González en La Justicia. Además, ponía dos trabajos diferentes, en La Justicia aparecía como profesor y, en Concordia, como carretero, la profesión de su padre y que generó la anécdota que terminó motivando el nombre por el que es conocido», explica.

En la logia La Justicia ejerció de orador (lo que le obligaba a pronunciar diferentes discursos) y usó el nombre simbólico de Castelar, apareciendo citado ya en los años 1879/1880, lo que apunta a una larga pertenencia a la Masonería. Lo que se confirma por su rol en Concordia.

En Concordia asumiría las funciones de segundo vigilante, por las que debe formar a los aspirantes, lo que refleja que Marcos del Torniello era un masón veterano y reconocido por sus compañeros.

Con todo, la ausencia de fuentes impide concretar los motivos de cambio de adscripción de logia ni las aportaciones que pudo haber realizado en sus participaciones en los encuentros.

«Es un dato inédito en la historiografía local y resulta de gran interés, ya que también fue masón Valentín Ochoa Rodríguez, 'Antón el Chiova', otro importante escritor asturiano», señala el estudioso. Guerra destaca las similitudes entre ambas vidas, ya que los dos escribieron en asturiano, crearon diferentes periódicos, compaginaron estudios y trabajo y, además, quedaron viudos.

Entre las diferencias, se encuentra que el fallecimiento de Marcos del Torniello en 1938 provocó que éste se librase de la persecución durante el franquismo, algo que sufrió 'Antón El Chiova', que 1944 fue juzgado por el Tribunal Especial de Represión a la Masonería.