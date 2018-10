Economía pensada por y para los adolescentes Javier Ortega, responsable de Instituciones en Asturias del Banco Santander. / MARIETA El San Fernando celebra el Día de la Educación Financiera con una charla sobre finanzas para mortales S. GONZÁLEZ AVILÉS. Martes, 2 octubre 2018, 01:41

«Nunca firméis nada con el banco que no hayáis leído y entendido», recalcaron ayer los tres expertos que acudieron al Colegio San Fernando para celebrar el Día de la Educación Financiera. Los expertos, miembros del Banco Santander en Asturias, hicieron un repaso a los principales indicadores económicos explicados para los adolescentes. En el patio de butacas, el alumnado de cuarto de la ESO y bachillerato del centro.

El primero en tomar la palabra fue José Ramón Avello, impulsor de voluntariado del Santander en Asturias, que les insistió en que «muchos de los problemas bancarios que surgieron con la crisis, como las preferentes o las cláusulas suelo, se podían haber evitado o mitigado si la gente hubiera tenido educación financiera».

Para evitar que a los alumnos les pase lo mismo en el futuro, los tres expertos analizaron junto a ellos cómo preparar un presupuesto de manera que «nunca los gastos superen los ingresos» o cómo abrirse cuentas en el banco o sacar tarjetas, ya sean de débito o crédito. «Las finanzas no son complicadas, somos nosotros los que las hacemos complicadas», indicó Avello.

Por su parte, Javier Ortega, responsable de Instituciones en Asturias del Banco Santander, lamentó que «muchas personas no saben interpretar su propia nómina o no saben hacer su declaración de la renta». Además, les insistió a los jóvenes que «para tener asegurados sus ahorros lo mejor es tenerlos en el banco, y ahora mismo no hay casi diferencias entre una libreta de ahorros y una cuenta corriente».

El tercero en intervenir fue Jorge Nicolás López, director de la oficina principal del Banco Santander en Avilés, quién se encargó de explicarles el uso de las tarjetas de crédito y débito o de los nuevos métodos de pago. «Hay que tener cuidado porque nos abocan a un consumo innecesario».