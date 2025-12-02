El Edificio Fuero de Avilés tendrá un espacio para reducir el aislamiento y favorecer la creatividad juvenil

Nueva reforma en el Edificio Fuero de Avilés, esta vez para crear un espacio que, en palabras de la concejala de Juventud, Raquel Ruiz, « ... será un entorno seguro, accesible y creativo que favorezca la socialización y la construcción de comunidad. En un momento en el que muchas relaciones se dan en lo digital, este nuevo Espacio Joven, como se denominará, busca fortalecer los vínculos, reducir el aislamiento y mejorar el bienestar emocional mediante actividades culturales, lúdicas y de participación».

El Ayuntamiento de Avilés acaba de sacar a licitación la obra con un presupuesto de 366.158 euros que permitirá la intervención sobre una superficie total de 387 metros cuadrados en los que está previsto generar varios espacios, entre los que destaca uno diáfano compartido de 120 metros cuadrados que podrá albergar actividades diversas, dada su amplitud y versatilidad. De esta forma podrá tener usos lúdicos como futbolín, mesa de ping-pong o mesas para juegos, entre otras actividades, y también usos culturales para ser usado como espacio de lectura, punto de intercambio o creación de muñecos amigurumi, ponía ayer como ejemplos la concejala de Juventud, que a la vez recordaba que el espacio ha sido diseñado siguiendo los planteamientos que han hecho los propios jóvenes.

Sumará, además, una zona audiovisual de 50,68 metros cuadrados para proyecciones, así como un pequeño auditorio con escenario y paredes que dispondrán de espejos para acoger actividades creativas como teatro, baile o música. A ello se suman dos peceras de 9,40 metros cuadrados que contarán con aislamiento acústico para llevar a cabo ensayos, emisiones o grabaciones audiovisuales o sonoras.

Espacio Joven se completa con una cocina con office para uso común en la que se podrán realizar talleres, una sala de ordenadores para el estudio, la realización de trabajos en grupo y talleres, una sala de reuniones y un punto de encuentro individual para prestar los servicios de psicoasesoría, asesoría LGTBI y Centro de Atención Sexual (CASA).