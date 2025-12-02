El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Infografía del nuevo diseño de una zona del Edificio Fuero que se convertirá en Espacio Joven. LVA

El Edificio Fuero de Avilés tendrá un espacio para reducir el aislamiento y favorecer la creatividad juvenil

El Ayuntamiento de Avilés invertirá más de 365.000 euros en remodelar 387 metros cuadrados para crear salas de encuentro

Yolanda De Luis

Yolanda De Luis

Avilés

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:34

Comenta

Nueva reforma en el Edificio Fuero de Avilés, esta vez para crear un espacio que, en palabras de la concejala de Juventud, Raquel Ruiz, « ... será un entorno seguro, accesible y creativo que favorezca la socialización y la construcción de comunidad. En un momento en el que muchas relaciones se dan en lo digital, este nuevo Espacio Joven, como se denominará, busca fortalecer los vínculos, reducir el aislamiento y mejorar el bienestar emocional mediante actividades culturales, lúdicas y de participación».

