Los ediles no adscritos reclaman una solución para las zabarceras Las zabarceras se quejan porque no venden en Rui Pérez. / LVA Creen que sería posible reubicarlas en el interior del mercado si hubiera voluntad de negociación e «interés» por parte del equipo de gobierno YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Miércoles, 31 octubre 2018, 02:03

«No se negoció con ellas y ha caído como un jarro de agua fría que la concejala socialista Ana Hevia haya dicho que el equipo de gobierno no se plantea otra alternativa para la ubicación de las zabarceras mientras duren las obras de un edificio en la zona de la plaza en la que se colocaban», lamentaba ayer el concejal no adscrito Constantino Álvarez, a la vez que pedía una solución porque comparte las críticas de este colectivo, formado principalmente por mujeres de las zonas rurales de la comarca, a la elección de Rui Pérez para su ubicación los próximos meses.

En opinión de Álvarez, si hubiera «interés» por parte del equipo de gobierno por buscar una solución «seguramente que se encontraría, por ejemplo, si es algo provisional no parece complicado llevar a cabo durante un tiempo una pequeña reorganización de todo el mercado para que todos quepan en el interior de la plaza de Hermanos Orbón».

Pero en realidad, el concejal no adscrito que lo que hay detrás de todo esto es «un total desinterés por parte del PSOE por mantener y mejorar nuestro mercado de los lunes, que ya está por detrás de los de Piedras Blancas o Las Vegas en número de puestos y en variedad de productos», afirmó. Y se preguntaba por qué es posible que en estos otros dos mercados sea posible, por ejemplo, la venta de quesos, y en el de Avilés se prohiba, «la normativa es la misma para todos, no se puede comprender que aquí no se permita este tipo de ventas si es posible en otros lugares, solo es entendible si se piensa que hay un interés por terminar con nuestro mercado tradicional», insistió Constantino Álvarez.

Los no adscritos apuestan no solo por mantenerlo sino por «apuntalarlo». Cree que «forma parte de nuestra historia y tradición, pero también es un elemento de promoción turística como se constata en la oficina de turismo cada día porque reciben siempre consultas sobre su ubicación». Para Álvarez, habría que pensar en ampliarlo y así reducir o eliminar la lista de espera de vendedores que solicitan su participación él, que cifró en aproximadamente ochenta. Una solución podría ser extenderlo a las calles del casco histórico adyacentes, «pero no de cualquier forma como se ha hecho con las zabarceras».