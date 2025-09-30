La obra «irónica» de Eduardo Mendonza se disecciona en los clubes de lectura de Avilés El club de lectura de Los Canapés dedicó su primera sesión de la temporada a comentar las obras del autor, Premio Princesa de las Letras 2025

Algunos de los participantes en el club de lectura junto a los títulos elegidos para comentar en la sesión en Los Canapés.

Lucía López Pérez Castrillón Martes, 30 de septiembre 2025, 20:40 Comenta Compartir

Unos cincuenta escalones llevan a una pequeña sala en la biblioteca de Los Canapés de Avilés, en la que quince libros, colocados con cuidado sobre la mesa, resumen la prospección literaria de Eduardo Mendoza, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025.

'La ciudad de los prodigios', 'La verdad sobre el caso Savolta', 'El laberinto de las aceitunas' o 'Sin noticias de Gurb' son algunos de los títulos conforman un bodegón que los miembros del club de lectura hojean según van llegando y ocupando las sillas. Cuando comienza la charla también son algunos de los que más se repiten en sus lecturas del verano. Y junto a todos ellos, una palabra que define cada una de las historias del autor, «extravagante».

Guiados por Amely Martín, bibliotecaria y coordinadora del club, 15 de los 27 participantes del club de lectura bucearon este martes en las obras del escritor catalán para abrir la temporada, que este año se ha adelantado al mes de septiembre con motivo de los Premios Princesa de Asturias.

A ninguno de los asistentes a la tertulia se les hace complicado comenzar a hablar de los libros que han elegido. Algunos, como Francisco Javier Besteiro, ya habían entrado en contacto con la literatura de Mendoza previamente aunque esta ocasión ha supuesto una nueva oportunidad para conectar con el autor.

«Hace tiempo ya había leído algo de él como 'La ciudad de los prodigios' y este verano leí 'Sin noticias de Gurb'. No me imaginaba el libro así pero es desternillante, es muy irónico. Mendoza es un escritor muy directo, tiene un vocabulario muy rico y a la hora de meterse en el problemática del libro lo explica muy bien», afirma.

Otras, como Preciosa Cano, que se estrenó en el club de lectura, no habían leído nada del barcelonés hasta ahora, lo que hace que la experiencia sea todo «un reto» ya que «tiene un humor que no sé si captaré».

Y es que a Mendoza no se le puede leer solo una vez. De ello da cuenta Merce Sánchez que «lo había leído hace mucho y no me había hecho gracia. Ahora lo leí de nuevo y entendí un poco más el humor». En su caso la obra elegida para comentar en el club fue 'El laberinto de las aceitunas' cuyo personaje principal, según explicó, «es tan peculiar que necesitas otra lectura».

El título lo comparte también Pili Jiménez a quien apenas le quedan unos capítulos para acabarlo. Antes de él han ido 'La ciudad de los prodigios' y 'La verdad sobre el caso Savolta', título este último que también le ha tocado leer a su hijo en el instituto. «No creo que sea un libro para instituto, encontré que no enganchaba como otros, para que un niño se meta en la lectura es complicado», opina, aunque destaca que «es un autor que tiene una narrativa muy buena».

El club de lectura lleva reuniéndose desde 2022 una vez al mes. «Es un club que funciona bien y la gente se anima bastante a hablar y a aportar sus ideas y lo que piensa», asegura Amely Martín. El próximo mes, otra historia.