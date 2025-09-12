El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El Menéndez Pidal imparte el bachillerato artístico. MARIETA

Educación concede 58.475 euros a trece proyectos de innovación educativa

C. R.

Avilés

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:20

Del medio millón de euros que concederá la consejería de Educación a proyectos educativos en el curso 20256-2026, 58.475 euros vendrán para Avilés y comarca gracias a los trece proyectos que colegios, institutos y centros de formación profesional han presentado.

El centro que más dinero se lleva, aunque no los seis mil euros que había solicitado, es el Instituto de Educación Secundaria (IES) Menéndez Pidal para su proyecto 'Arte para un futuro habitable: creatividad, sostenibilidad y justicia social desde la escuela'. Se subvencionará con 5.769,23 euros.

Los colegios, tanto públicos como concertados, son los que más número de proyectos han presentado. Y, además, en su gran mayoría han sido exitosos. Así, el colegio Enrique Alonso contará con 5.538,46 euros para 'El PC y la IA: Semillas de pensamiento crítico e inclusión activa'. Un poco menos, 5.076,99 euros, recibirá el Palacio Valdés para 'Derechos que suena: Conectando desde la infancia con la tecnología'. El mismo monto llegará al colegio de Cancienes, el Francisco Fernández González, para 'Un cole en juego'.

El IES Carreño Miranda podrá desarrollar 'Carreño Re(crea): Transformación desde upcycling' gracias a 4.846,15 euros. El IES de Corvera pondrá un marcha un taller de serigrafía y personalización textil con 4.384,62 euros.

Las 'Memorias que unen', propuesto por el CRA Castrillón-Illas recibirá 4.384,62 euros, y el colegio Manuel Álvarez Iglesias, de Salinas, y su proyecto 'Falando con la xente', 4.153,85 euros.

El colegio Marcos del Torniello pondrá en marcha 'Un bosque en mi escuela' con 3.692,31 euros y el CIFP Avilés para su FP Intercultural, 2.409,91 euros.

Por último, los colegios Paula Frassinetti, Santo Ángel y Luisa de Marillac tendrán 4.857, 4.571 y 3.714 euros, respectivamente, para proyectos de competencia digital y ajedrez, el universo steam y un proyecto de tecnología y lectura.

