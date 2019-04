Educación contratará la redacción de un proyecto de ampliación del CIFP de Avilés El espacio de la cancha de baloncesto en la parte posterior del edificio en el que se puede construir el nuevo edificio de talleres y aulas. / OMAR ANTUÑA El nuevo edificio, que tendrá talleres en sus bajos y aulas en el piso superior, podría construirse en la cancha de baloncesto YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Lunes, 8 abril 2019, 02:33

Los problemas de espacio del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Avilés vienen de largo y el propio consejero de Educación, Genaro Alonso, reconoció en la Junta General del Principado, a preguntas de Ciudadanos, ser consciente de ello y anunció que se adoptarían medidas en cuanto hubiese disponibilidad presupuestaria. Pues bien, ese momento ha llegado y en el Principado ya está previsto contratar la redacción de un proyecto para la ampliación del centro.

Como el problema no es nuevo, ya se han analizado algunas soluciones en otros momentos de la historia del antiguo Juan Antonio Suanzes. El director, Luis Fernando Gijón, que formó parte de directivas anteriores, recuerda que ya se barajó esa ampliación en 2010, en el momento en que se decidió la integración en el edificio de la calle del Marqués del otro centro de formación profesional de Avilés, el de Valliniello, que en aquel momento ya era CIFP.

Se habló entonces de la construcción de un edificio, ocupando la cancha de baloncesto, que pudiera albergar en su planta baja varios de los talleres de la familia profesional del transporte y mantenimiento de vehículos y en su piso superior un aulario. La falta de financiación hizo que este proyecto no se desarrollase finalmente y solo se acondicionaron los talleres necesarios en la parte baja del Suanzes y en el gimnasio para poder acoger las especialidades relacionadas con el mantenimiento de vehículos. En cuanto a las clases teóricas, se utilizaron los espacios dejados por el alumnado de la ESO que tenía el Suanzes en aquel momento y que se trasladó al Instituto de La Magdalena.

Crecimiento

Nueve años después, el CIFP de Avilés es el más grande de Asturias y de los mayores de España. Y si con la fusión de los dos centros ofertaban nueve familias profesionales y 28 titulaciones con 1.094 alumnos, ahora, aunque la oferta formativa no ha crecido mucho, sí lo ha hecho el alumnado, que supera los 1.600, ya que varios de los cursos han tenido que ser desdoblados dada la alta demanda y se ha introducido en la programación la educación a distancia, lo que ha hecho que también haya crecido el número de docentes, actualmente son 120.

Con todo, la ampliación que ahora se proyecta, no significaría, al menos inicialmente, un aumento en los cursos ofertados o en el número de plazas, «aunque se podría atender seguramente algún desdoblamiento más si fuese necesario», explica el director del centro. Lo que va a suponer es mejorar las condiciones en las que se imparten algunas clases teóricas al contar con un nuevo aulario que permitiría ampliar aulas en el edificio antiguo; pero sobre todo dar un mejor espacio a los talleres que ocupan una parte importancia del centro de formación.

Los talleres de automoción fueron ubicados en su día, a falta del nuevo edificio, en los bajos del Suanzes. Fue una solución complicada porque la altura que tienen estos talleres no estaban pensadas en su día para esta formación por lo que los elevadores han tenido que ser situados estratégicamente para que el vehículo pueda subirse. Pero además, sus dimensiones no son suficientes para acoger este tipo de talleres en los que a veces es necesario contar con dos o más vehículos a la vez para que puedan realizar sus prácticas los alumnos.

De llevarse a cabo la esperada obra de ampliación, el nuevo edificio que se construiría en la cancha de baloncesto podría acoger los talleres que ahora no disponen de la altura y el espacio más adecuado, y los que quedasen libres se podrían destinar a cubrir necesidades de otros ciclos e incluso desdoblar algunos de ellos con alta demanda de matriculación, como los de soldadura, para lo que en este momento no existe espacio físico real en el centro que pueda atender la petición de matrícula y solo se imparte en régimen diurno.

Por ello, para Gijón, la ampliación «no es la solución global a los problemas de un centro tan antiguo como este, pero desde luego sería un gran cambio porque nos permitiría mejorar la calidad de la formación y quizá también los horarios tanto del alumnado como del profesorado». No obstante, hasta el momento la dirección no ha recibido información sobre el proyecto que maneja la Consejería de Educación, pero, en todo caso, ya deja claro que sería muy bien recibido en el centro. El director defiende que «el consejero conoce perfectamente nuestras necesidades, pero tenemos que pensar que no solo estamos nosotros en su mente y que igual existen problemas que hay que atajar con más urgencia».