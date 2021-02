«La educación no es una prioridad para los políticos de nuestra comunidad» La plataforma de familias de institutos afectados por la semipresencialidad se concentraron esta mañana frente al Ayuntamiento de Avilés para reclamar a la Consejería de Educación que permita que sus hijos regresen a las aulas Las familias de los institutos públicos Vírgen de La Luz y La Magdalena se concentraron frente al ayuntamiento de Avilés para reclamar al Principado que se recuperen las clases presenciales en sus centros. / Marieta A. L. JAMBRINA Avilés Martes, 23 febrero 2021, 11:27

Varias familias de los institutos públicos Virgen de La Luz y La Magdalena se concentraron esta mañana frente al ayuntamiento de Avilés para reclamar a la Consejería de Educación que articule los mecanismos necesarios para que sus hijos puedan recuperar las clases presenciales en sus centros. Esta situación de semipresencialidad aún afecta a cuatro institutos públicos y dos concertados de la comarca, concretamente los cursos de tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y primero de Bachillerato, cuyos alumnos no pueden acudir a clase todos los días «o bien por falta de espacio o de profesorado», explicaba esta mañana Josefina Arias, una de las madres afectadas que participó en la concentración silenciosa.

Las manifestaciones se repitieron en Piedras Blancas, Oviedo y Gijón, ciudades que compartieron un manifiesto con un mensaje claro. «En Asturias nos encontramos con alumnos recibiendo clases todos los días y otros solamente un día sí y otro no, es decir, la mitad de los días lectivos. Mientras que una parte de los alumnos asisten todos los días a clase, otros se enfrentan a este curso con la mitad de días lectivos y la otra mitad de días solos y desatendidos en casa. Esta situación demuestra también claramente que la educación no era ni es una prioridad para los políticos de nuestra comunidad y vulnera el derecho a la educación en igualdad de condiciones y se está favoreciendo también la precarización de muchos porque no todas las familias tienen los mismos medios para ayudar a sus hijos en la formación virtual«.

Está previsto que hoy se trate el problema de la semipresencialidad en la Junta del Principado. De hecho, desde la consejería ya se ha anunciado que 14 centros de toda la región recuperarán las clases presenciales en las próximas semanas. En Avilés parece que uno de los primeros beneficiados será el Menéndez Pidal, mientras que en el instituto de Corvera ya recuperaron la presencialidad el pasado lunes con la modalidad de 'aulas espejo'.