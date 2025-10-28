El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El salón de plenos del Ayuntamiento se llenó para seguir la primera reunión del curso del Consejo Escolar.

La educación reglada oficial pierde 200 alumnos en Avilés y se queda en 12.062 matrículas

La mayoría corresponden a la formación profesional, que se deja 134. El resto son del segundo ciclo de infantil y de secundaria

C. R.

Martes, 28 de octubre 2025, 19:45

Comenta

El alumnado matriculado en el curso 2025/2026 en los centros de educación formal de Avilés asciende a 12.062, lo que supone 212 estudiantes ... menos que en el curso anterior. Es la formación profesional la que se deja un mayor número por el camino, con 134 matrículas menos, seguido de la educación secundaria (60) y el segundo ciclo de infantil (50). Los datos fueron facilitados en el salón de plenos del Ayuntamiento durante la primera reunión plenaria del curso del Consejo Escolar Municipal.

