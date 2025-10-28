La educación reglada oficial pierde 200 alumnos en Avilés y se queda en 12.062 matrículas

El alumnado matriculado en el curso 2025/2026 en los centros de educación formal de Avilés asciende a 12.062, lo que supone 212 estudiantes ... menos que en el curso anterior. Es la formación profesional la que se deja un mayor número por el camino, con 134 matrículas menos, seguido de la educación secundaria (60) y el segundo ciclo de infantil (50). Los datos fueron facilitados en el salón de plenos del Ayuntamiento durante la primera reunión plenaria del curso del Consejo Escolar Municipal.

En el primer ciclo de infantil, que no es obligatorio, de 0 a 3 años, hay 355 matrículas. En el segundo, que ya se da en los colegios, son 1.298 los alumnos matriculados tanto en la enseñanza pública como en la concertada. En primaria son 3.650 y en secundaria, 3.108. Bachiller cuenta con 1.343 estudiantes. El Colegio de Educación Especial de San Cristóbal hay 115 personas. En formación profesional son 2.193 las matrículas, de las que unas 1.700 corresponden al Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Avilés. En FP no se contabilizan los número de las academias privadas que imparten algunos ciclos.

El concejal Juan Carlos Guerrero, que presidió la sesión, informó también del aumento de usuarios en los comedores escolares y de la participación en las actividades extraescolares. Respecto a los comedores, explicó que se ha introducido una modificación en la ordenanza fiscal, ahora misma en periodo de alegaciones, para poder bonificar este servicio a aquellos estudiantes que no dispongan de NIE o DNI pero cuenten con un informe de los servicios sociales sobre su vulnerabilidad.

En este mes de octubre han sido 1.813 los alumnos que usan este servicio (algunos esporádicos), casi doscientos más que en el mismo mes del año anterior.

En paralelo se ha estado llevando a cabo el estudio de las necesidades y tipología de la futura cocina central porque no se va a ejecutar una cuarta prórroga del contrato actualmente en vigor.

Sobre las actividades extraescolares, desde el pasado día 1 se están desarrollando 66 con un total de 622 inscripciones frente a las 583 del curso pasado. Hay 17 personas en lista de espera a las que se les ha ofrecido otra alternativa. En cuanto a las bonificaciones de las mismas, se han registrado 417 solicitudes, aunque han sido 303 las aprobadas frente a las 275 del curso pasado.