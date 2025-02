La educación a través de la danza o una forma de estimular la creatividad

C. DEL RÍO AVILÉS. Viernes, 25 de octubre 2019, 00:54 Compartir

La danza educativa/creativa es un método para la formación integral de la persona. Un sistema en el que lo importante es el proceso, el aprendizaje y el disfrute durante el mismo y que se caracteriza por ser integrador y democrático, sin limitaciones por edad o condición física. Y esto «que suena tan rimbombante, es algo mucho más sencillo» que ayer la docente, bailarina y bióloga María Rodríguez explicó en el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS primero a través de un ejercicio práctico y, después, contextualizó mediante un recorrido histórico por la danza.

Impulsora de un máster de reciente implantación en la Universidad Autónoma de Madrid sobre esta disciplina, reconoció que su denominación ha sido uno de los principales problemas para identificarlo y ponerlo en valor. Explicó que desde su formación como bailarina profesional se percató de que «si no estabas en ese mundo, te quedabas sin conocerlo», por lo que el máster supone «una gran apertura al mundo» y que «perfiles profesionales que nunca iban a llegar a él, ahora puedan hacerlo».

¿Y esto por qué es tan importante? Porque se trata de recuperar la esencia original de la danza en la historia de la humanidad y una forma de estimular la creatividad ahora que es tan valorada en entornos profesionales. Pero no solo porque María Rodríguez defiende que «el hombre busca en el arte la explicación del mundo y de sí mismo» sino porque considera el aprendizaje, alimento para el alma.

Antes de referirse al origen de la danza y su evolución, la ponente propuso una pequeña práctica al auditorio: reproducir la figura realizada con las manos por la persona de al lado tras haberla explorado con los ojos cerrados. Un ejemplo sencillo a través del que se podría construir un discurso para una clase porque «aprender y cultivar la creatividad no es solo cosa de niños».

María Rodríguez subrayó que no está en contra de la danza profesional, pero la disciplina le interesa más «como medio porque yo aporto más, generamos público y contagiamos ese gusto por crear», además de contribuir a «la formación integral de la persona». «Estoy harta de oír la teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner, pero no de verla, porque es difícil de aplicar y no la hemos mamado», indicó. Para esta teoría que «nos dice que no existe solo el coeficiente intelectual, sino que hay otras inteligencias que podrían responder a los problemas de forma creativa», la danza educativa/creativa sería la herramienta indicada.

La bailarina, que recordó que la danza es un «testigo vivo del pasado que no podemos ignorar», explicó su diferente asimilación a través de los periodos históricos, pero se sorprendió por lo mucho que ha tardado en llegar a España esta vertiente creativa definida hace ya un siglo.