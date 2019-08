95 efectivos velarán por la seguridad en la noche de los fuegos de San Agustín Dos agentes de la Policía Local, durante un concierto en la plaza de España . / PATRICIA BREGÓN El Plan de seguridad se activará a las siete de la mañana del miércoles y el de emergencia a las diez de la noche, con el concierto de Ana Belén RUTH ARIAS AVILÉS. Lunes, 26 agosto 2019, 01:20

El dispositivo de seguridad y emergencia para la noche de los fuegos artificiales de San Agustín contará más efectivos que nunca y, por primera vez, con el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, que movilizará a cinco agentes y una patrullera. Entre todos los cuerpos de seguridad y servicios de mantenimiento que se movilizarán esa noche suman 95 personas dedicadas a velar porque tanto el espectáculo pirotécnico como el concierto de Ana Belén previsto para la noche del miércoles en la plaza del Centro Niemeyer se desarrollen sin incidencias.

Buena parte de ellos serán policías. Habrá 17 agentes de la Local, una cifra más baja que otros años, seis de la Nacional, y otros once de la Guardia Civil. Habrá además 23 vigilantes de seguridad privada, siete policías portuarios y once bomberos, seis del parque de Avilés y cinco de ArcelorMittal, pendientes de que todo transcurra en orden. El dispositivo se completa con nueve sanitarios en tres ambulancias, siete efectivos de limpieza viaria, uno del servicio eléctrico y tres de Aguas de Avilés.

El Plan de Seguridad se activará a las siete de la mañana del miércoles, hora a la que está previsto que lleguen a la ciudad los artefactos pirotécnicos, cuyo destino es la dársena de ArcelorMittal en el puerto. El Plan de Emergencia no se pondrá en marcha hasta la noche, concretamente a las diez, cuando se inicie el concierto de la artista madrileña. A las once de la noche se cortarán al tráfico las calles más cercanas a la ría, el Muelle, Conde de Guadalhorce y la avenida de Los Telares, y a las once y media se suspenderá el servicio de mercancías y pasajeros tanto de Renfe como de Feve. También las líneas de autobús se verán afectadas por los cortes, y habrá búhos especiales tanto el lunes como el martes y el miércoles.

Se ha establecido un protocolo de información con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AENA), de forma que habrá un contacto con la torre de control del Aeropuerto de Asturias para evitar interferencias con el tráfico aéreo. La comunicación entre los distintos grupos operativos que forman parte del dispositivo de seguridad se realizará a través de equipos de la red de radio de la Policía Local de Avilés.

La ría y el Niemeyer

El epicentro de esa noche del miércoles, que pondrá el broche a todos los eventos festivos del mes de agosto en la ciudad, será el Niemeyer y el entorno de la ría, donde miles de personas se concentrarán, como ocurre cada año, para disfrutar primero del concierto de Ana Belén, luego de los fuegos artificiales, y posteriormente de la última de las verbenas, que correrá a cargo de la orquesta Dominó, que se encargará también de calentar el ambiente de nueve a diez de la noche en la plaza de España.

El acceso al centro Niemeyer podrá hacerse por la grapa solo hasta las once y media de la noche. A partir de esa hora se cerrará esta vía y solo podrá llegar por el puente de San Sebastián, que contará con vallas para separar el tráfico peatonal de entrada y el de salida. La salida se podrá realizar además por el acceso trasero del Niemeyer. Una vez reestablecido el orden, lo que se calcula que sucederá sobre la una menos veinte de la madrugada, volverán a permitirse los accesos habituales tanto para peatones como para el tráfico rodado.

El Ayuntamiento recomienda acudir al lugar elegido para disfrutar de los fuegos y dejar despejados los espacios destinados al tránsito peatonal, caso de la grapa, y evitar en la medida de lo posible acudir con carritos de bebés y mascotas.