El efecto Alcoa frena las ventas de la campaña navideña y adelanta las rebajas La calle La Cámara, llena ayer de paseantes, muchos de ellos apurando las compras navideñas. / MARIETA Mientras muchos comercios ofrecen rebajas, otros se resisten y no harán descuentos hasta después de Reyes EVA FANJUL AVILÉS. Viernes, 4 enero 2019, 02:55

La incertidumbre y preocupación generadas por el anuncio del cierre de la planta de Alcoa ha n calado profundamente en la sociedad avilesina y se traducen en un considerable freno al consumo navideño, según manifiestan muchos comerciantes de la ciudad. «La crisis de Alcoa ha hecho mucho daño y el anuncio del ERE de Arcelor ha sido otro mazazo. Hay mucha incertidumbre con el trabajo y con la política, entonces la gente no sabe qué va a pasar y tiene miedo a gastar», asegura Gloria Fernández, propietaria de la perfumería Gely.

Dadas estas circunstancias, adelantar o no las rebajas sigue siendo el gran dilema para muchos negocios avilesinos en plena recta final de la campaña navideña, una temporada que en general aseguran ha sido «lenta e irregular» y que ha estado marcada por la contención del gasto.

A dos días del 6 de enero, los escaparates de las calles más comerciales de la ciudad evidencian la división de criterios y estrategias que mantienen los diferentes comercios. En una misma acera, conviven establecimientos que ofrecen descuentos desde el 30 hasta el 70% con otros que se resisten a colgar el letrero de rebajas hasta pasado el día de Reyes.

«A pesar de las dudas sobre el futuro industrial, la campaña se puede salvar», asegura la Ucayc

A pie de tienda, se constata la insatisfacción general de un sector comercial al que, a estas alturas de las Navidades, siguen sin salirle las cuentas y se muestra profundamente inquieto ante un presente poco alentador y la incertidumbre de un futuro poco halagüeño.

Muchos de los pequeños comercios avilesinos que colgaron el cartel de rebajas lo hicieron el pasado 31 de diciembre. «Las ventas estaban muy estancadas, de hecho empezaron a activarse esta semana con las rebajas. Vale más perder un poco pero al menos sacar la campaña adelante», asegura Isabel Guerra, supervisora de tiendas de Ignacio Díaz.

Desde esta empresa textil, presente también en Oviedo y Gijón, aseguran que «aunque la crisis se nota en toda Asturias, el peor volumen de ventas se da con creces en Avilés. La gente está con mucho miedo por la crisis de Alcoa. Nuestros clientes son de Avilés de toda la vida y quien no tiene un hijo, tiene un sobrino, o un amigo en la planta, y eso se nota», asegura Isabel Guerra.

De la misma opinión, es Paula Fernández González, propietaria de la tienda de moda infantil 'Blue Cherry'. «Nadie quiere adelantar las rebajas, pero no nos queda otra, y diciembre fue peor este año que el anterior. Así que no hay opción, si no pones descuentos antes de Reyes, te quedas a la cola del resto», asegura.

A pesar de esta sensación de contrarreloj colectiva, muchos pequeños establecimientos insisten en respetar el calendario tradicional de rebajas, anterior a la reforma de 2012. Aseguran que es la única manera de remontar una situación de declive y afrontar la imponente competencia que supone el comercio electrónico y las promociones de las grandes cadenas.

«Nosotros no hemos puesto las rebajas, tenemos un descuento puntual en calzado, pero no en la ropa. De momento me mantengo y espero poder aguantar hasta Reyes, pero la presión que te rodea es tal que a veces no sabes que hacer», asegura Merche Sánchez, propietaria de la tienda de moda Mamelí.

«Las compras en internet hacen mucho daño, el tema de Alcoa ha afectado mucho también y a las grandes compañías, tengan o no rebajas, la gente acude en masa. En el pequeño comercio tenemos que atraer a los clientes con mucho esfuerzo y sacrificio. Necesitamos una regulación del calendario de rebajas urgente», reclama también Merche Sánchez.

«Optimismo moderado»

La Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc), considera que aunque la campaña navideña de esta año «arrancó tarde, a partir del día 20 de diciembre», su evolución puede considerarse «moderadamente optimista».

Esta apreciación se objetiva en que «no se ven tantos descuentos como en años anteriores, lo que certifica que no los comercios no acumulan tanto stock y las ventas pueden ir bien de cara a Reyes», explica el gerente de la Ucayc José Antonio Álvarez.

Además, señalan que este año «hay un pacto de caballeros que se está respetando entre muchos comerciantes para poner las rebajas a partir del 7 de enero», afirma José Antonio Álvarez.

A pesar de las dudas sobre el futuro industrial de la comarca, desde la Ucayc «creemos que la campaña se puede salvar», asegura el gerente de la Ucayc. En lo que insiste la Unión de Comerciantes es en la necesidad de regular de nuevo «el calendario de rebajas que son, sin duda, una buena herramienta de marketing. De esa manera, no se engaña al consumidor y no se fomenta la guerra entre los comercios», destaca Álvarez.

Otra de las medidas urgentes más requeridas por el sector comercial avilesino es la regulación de nuevas promociones surgidas en los últimos años como el Black Friday o el Cyber Monday, unas jornadas importadas de Estados Unidos, que tienen lugar a finales de noviembre, en torno al día de Ación de Gracias, y en las que se concentran unos importantes descuentos que son aprovechados por muchos consumidores para adelantar las compras navideñas.

Para acabar con lo que la Unión de Comerciantes considera una competencia desleal y abusiva para el pequeño comercio, exige «la urgente regulación de estas tipo de iniciativas y también que se exija a los grandes operadores de internet, que gestionan el comercio electrónico, que paguen sus impuestos en el país en el que realizan las transacciones comerciales», exige el gerente de la Ucayc.

Consumidores solidarios

A pesar de que la fuerte competencia existente entre los comercios puede suponer para muchos consumidores la oportunidad de optimizar su gasto navideño, algunos clientes se manifiestan contrarios a la liberalización de las rebajas y se solidarizan con el pequeño comercio de la ciudad. «Yo soy autónoma y sé lo que cuesta salir adelante. Es una pena que tengan que rebajar su mercancía para que compren en el pequeño comercio, y sin duda lo que más daño les hace es internet», asegura la hostelera Ángeles Azabal.