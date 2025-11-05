El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Jessica Grove-Smith

Jessica Grove-Smith Directora adjunta Instituto Passivhaus Alemania

«La eficiencia energética es una forma de acabar con la hipoteca oculta»

«Un estándar de construcción de calidad como passivhaus reduce de manera significa los costes de climatización de una vivienda»

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Centro Niemeyer acoge desde ayer el primer encuentro del IPHA-Camp que se celebra en España, como prólogo de la décimo séptima conferencia ... nacional que comenzará mañana jueves. Durante las sesiones de trabajo de diferentes directores internacionales, Jessica Grove-Smith, directora adjunta del Instituto Passivhaus Alemania (IPHA) atendió a LA VOZ DE AVILÉS.

