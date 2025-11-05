El Centro Niemeyer acoge desde ayer el primer encuentro del IPHA-Camp que se celebra en España, como prólogo de la décimo séptima conferencia ... nacional que comenzará mañana jueves. Durante las sesiones de trabajo de diferentes directores internacionales, Jessica Grove-Smith, directora adjunta del Instituto Passivhaus Alemania (IPHA) atendió a LA VOZ DE AVILÉS.

–Es la primera vez que IPHA-Camp se celebra en España.

–Sí. El Instituto invita a sus socios de todo el mundo para tener dos días de trabajo conjunto, reflexionar sobre nuestro estándar de construcción y buscar fórmulas para mejorar la eficiencia energética. Muchos se han acercado personalmente, aunque también hemos tenido alguna participación por videoconferencia. Passivhaus es la certificación energética más exigente del mundo y así la mejoramos.

–En un mundo cada vez más urbanizado y con el reto de las emisiones de dióxido de carbono, ¿passivhaus es cada vez más demando?

–La sociedad cada vez es más consciente de la necesidad de reducir las emisiones y la vivienda tiene una gran influencia. Un estándar como el passivhaus asegura la calidad de las viviendas y logra que los edificios sean confortables, responsables ambientalmente y sostenibles económicamente. La certificación passivhaus es una forma de acabar con la hipoteca oculta que puede venir con la vivienda.

–¿Hipoteca oculta?

–Cuando una familia compra una casa, o la alquila, conoce la hipoteca o renta que pagará. Pero también asume los gastos de climatización. Si una casa no es eficiente energéticamente, los consumos pueden ser tan altos que suponen una segunda hipoteca o alquiler. La llamo oculta porque, al firmar la primera, no la conoces, pero es una realidad que luego la familia deberá afrontar.

–La crisis energética de Europa tras el inicio de la guerra de Ucrania ¿ha disparado la demanda de esta certificación?

–En general ya existía antes una mayor concienciación de la población para reducir el uso de combustibles fósiles y mejorar la eficiencia energética de sus viviendas.

–Se pueden certificar todo tipo de construcciones: de unifamiliares a vivienda colectiva y rehabilitaciones. ¿Se ha introducido alguna novedad?

–Desde el año pasado se puede certificar una vivienda individual en un edificio de vivienda colectiva sin acreditar. Si en el futuro se quiere certificar todo ese edificio, esa vivienda ya se encuentra validada.

–Hay personas que reclaman criterios passivhaus, pero luego no quieren certificar. ¿Qué les diría?

–Certificar es muy importante porque verifica que todo el proceso se ha aplicado correctamente. En las decisiones sobre una vivienda hay que intentar pensar siempre a largo plazo. Igual vas a cambiar sólo las ventanas, pero te puede interesar la opción más sostenible por el beneficio que se va a lograr durante cincuenta años.

–¿Cómo es la acogida de esta acreditación?

–Existen diferencias entre los países. Hay una tendencia al alza, pero también existen burbujas. En el Reino Unido e Irlanda, por ejemplo, existe una gran demanda en estos momentos, con grandes constructoras cada vez más interesadas.

–¿Y en el caso de España?

–Ya hay varias constructoras que lo están aplicando de manera habitual. También en las promociones públicas, donde se ha visto que es una herramienta muy importante porque reduce los costes a los futuros inquilinos de una manera importante. En aquellas promociones donde la administración asume los costes de mantenimiento, también es una forma de lograr un importante ahorro.