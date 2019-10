Electricidad Martín AG renovará el alumbrado de Versalles y La Luz La inversión final en el cambio a iluminación led en ambos barrios será de 422.000 euros, con un plazo de ejecución de cuatro meses YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Viernes, 4 octubre 2019, 01:45

La empresa avilesina Electricidad y Electrónica Martín AG será la encargada de cambiar el alumbrado público de los barrios de Versalles y de La Luz. Se ha hecho con los dos lotes que incluía el contrato publicado por el Ayuntamiento. El presupuesto final de cambiar las luminarias tradicionales por luces led será de 422.048 euros, 230.000 para Versalles y 192.000 para La Luz. Supone una rebaja en el presupuesto de licitación de casi 80.000 euros.

La mesa de contratación municipal acaba de formalizar esta propuesta de contratación, pero restan todavía trámites para que comiencen los trabajos. Con la adjudicación definitiva ya hecha y el contrato firmado, la empresa avilesina dispondrá de cuatro meses para finalizar los trabajos.

La inversión cuenta con financiación de los fondos Feder de la Unión Europea y supondrá no solo el cambio de las luminarias de las farolas, sino también la reparación de aquellas que no estén en buen estado y la sustitución en aquellos casos en que esta reparación no sea posible.

Según el plan de obra, que ya se recogía en las bases que rigieron esta contratación, en el caso de Versalles las obras comenzarán por la zona de Puerta de la Villa, mientras que en La Luz lo harán en el acceso a la autovía desde el barrio.

En ambas zonas existen farolas y luminarias con instaladas hace ya más de cuarenta años y con esta renovación no solo se mejorará la iluminación nocturna, sino que también contribuirá a la mejora medioambiental y reducir la factura energética que afronta cada mes el Ayuntamiento.

En La Luz, tras la autovía, los trabajos continuarán por la calle Francisco Pizarro, Hermanos Pinzón, Ponce de León y el parque. Seguirían por Juan de la Cosa, Cabeza de Vaca, Camino de La Luz y Hernán Cortés. Las últimas calles en las que se intervendría serían la trasera de Sebastián El Cano y las travesías de Francisco de Orellana y González Dávila.

En el caso de Versalles, tras El Arbolón y Puerta de la Villa, se cambiarán las luminarias de toda la zona de Los Canapés y Gutiérrez Herrero. Después se prevé intervenir en La Concordia en el entorno del Centro Cívico de Los Canapés. Las últimas actuaciones se llevarían a cabo en el entorno del Colegio Marcos del Torniello y sus calles adyacentes.