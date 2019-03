La emocionada despedida de Adrián Paz en Castrillón Sus amigos se reunieron en el aparcamiento del tanatorio. / LVA Su madre estuvo arropada por los amigos del joven, que la noche anterior se reunieron para recordarle en el tanatorio y en el lugar del accidente SHEYLA GONZÁLEZ PIEDRAS BLANCAS. Domingo, 31 marzo 2019, 04:41

Adrián Paz era un joven que dejaba huella allá por donde pasaba. Prueba de ello fue el multitudinario funeral celebrado ayer en la iglesia de Piedras Blancas. Su madre, Elsa Díaz, estuvo arropada en todo momento por el grupo de amigos de su hijo, por la novia y por los compañeros de trabajo, que asistieron a su despedida antes de ser incinerado en el tanatorio de Avilés.

El joven, de 22 años, residía en Piedras Blancas aunque era de origen cubano, lo que le había dado el apodo por el que todos le conocían. Adrián Paz trabajaba en la sidrería Casa Pablo, que se mantuvo cerrado en señal de duelo y acompañaron a la familia del fallecido en el brutal choque de Vegarrozadas en la madrugada del viernes. A la iglesia se acercaron muchas personas que le conocían y es que no solo tenía amigos en Castrillón, también contaba con un nutrido grupo de amigos en Avilés, en concreto en el barrio de La Luz.

Su pandilla no quiso esperar para recordarle y decidió llevar hasta el tanatorio donde estaba siendo velado el cuerpo el pasado viernes otro de sus coches, su «preferido», un BMW Rojo, con el que se le había visto en numerosas ocasiones. La madrugada del fatal accidente en el que invadió el carril contrario, aparentemente a una velocidad que excedía el límite establecido, no había hecho uso de ese vehículo si no de un Renault Megane, que quedó destrozado tras el impacto.

En el aparcamiento del tanatorio se juntaron decenas de jóvenes, que escucharon la canción que el mismo Adrián había compuesto unos años antes para participar en el concurso de maquetas del Gijón Sound Festival. De ahí se dirigieron todos en sus coches al lugar del siniestro. Allí también estaba su querido BMW rojo, pero en esta ocasión era su mejor amigo el que lo conducía. Un pequeño acto en recuerdo de un joven que según recalcan sus conocidos «era muy buena persona y un gran compañero».

Destrozada queda su madre, visiblemente afectada por lo sucedido y su novia Zaira, que también quiso despedirse de él con un par de publicaciones en sus redes sociales.